"Es como si a mí me solicitara el Presidente que apoyara al abogado del señor Pradenas", aseguró la senadora PPD, Loreto Carvajal.

La senadora del PPD, Loreto Carvajal, confirmó su voto en contra de Miguel Ángel Valencia, tras ser propuesto por el presidente Gabriel Boric para convertirse en Fiscal Nacional.

Recordemos que de acuerdo a la actual legislación, el Senado debe ratificar el nombramiento de Valencia para que pueda asumir como jefe máximo del Ministerio Público.

De hecho, este es el tercer candidato que presenta La Moneda, luego de los sucesivos rechazos de José Morales y Marta Herrera.

Si bien el Gobierno espera que esta vez sea ratificado su postulante, algunos parlamentarios del oficialismo ya adelantaron que votarán en contra, pese al llamado que hizo el presidente Gabriel Boric.

Así al menos lo adelantó, por ejemplo, la senadora Lorena Carvajal, quien criticó duramente la elección de Valencia, según señaló a CNN Chile.

“Yo creo que detrás de las palabras del Presidente por supuesto que hay una defensa a su nominación, pero, por otro lado, está la responsabilidad que, para mí, tiene que ver con nominar a alguien que obviamente tenga y genere las confianzas suficientes y la idoneidad para encabezar la Fiscalía Nacional”, dijo.

“Hoy día hay antecedentes de un historial que habla de una defensa permanente en el ámbito privado, no a las víctimas, precisamente”, sostuvo.

“Cuando ha habido una trayectoria que habla de una defensa a un condenado a tres años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación a una menor de edad, por supuesto que habla de una accionar de la cual nosotros debemos exigir un estándar superior”, insistió.

“Yo esperaría que la trayectoria de señor Valencia esté aparejada a un accionar y un trabajo que vaya en defensa de las víctimas y no de los victimarios”, agregó.

“Es como si a mí me solicitara el Presidente que apoyara al abogado del señor Pradenas”, sentenció la senadora Carvajal.

“Yo he recibido algunos antecedentes de cómo ha enfrentado las defensas de aquellos delincuentes condenados por abusos sexuales, en donde no solo la defensa, sino también fiscales en el juicio, le han señalado al señor Valencia que la forma de defender no tiene que ver con desacreditar a las víctimas”, concluyó.