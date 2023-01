Este martes se inició la tramitación de la ley corta de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sobre el monto que tendrá la nueva pensión, el Gobierno aclaró que el llegar a los 250 mil pesos dependerá de la aprobación de reforma tributaria.

Recordemos que el proyecto amplía el rango de beneficiarios. Actualmente, se entrega a todos los adultos mayores que no están en el 10% más rico, midiendo a quienes tienen sobre 65 años o más. Ahora se mide sobre la población total del país, ampliándose para cerca de 70 mil personas que no podían acceder al beneficio.

La iniciativa, si bien comenzó con el pie derecho, no estuvo exenta de críticas. Entre las dudas de los legisladores se encuentra el hecho de que se tenga que postular a la PGU y que no sea automatizado; otro cuestionamiento es al tiempo en que comienza a regir la ley, 3 meses después de su publicación y no al mes siguiente; y el punto más debatido, que el beneficio se entregará a las mujeres a partir de los 65 años y no a partir de los 60 años.

Las diputadas Pamela Jiles y Ximena Ossandón presentaron una indicación para ampliar el beneficio y bajar la edad para recibirlo, la que finalmente se declaró inadmisible.

La diputada Ossandón (RN) explicó su motivo para presentar el intento de modificación. “Hay que reconocer que dentro de la población vulnerable, sobre todo, la mayoría son mujeres. Porque existe una razón, está la edad de jubilación diferente entre hombres y mujeres”, dijo la parlamentaria.

Gobierno pide no dilatar debate de la PGU ampliada

En tanto, desde le Gobierno afirmaron que el debate es específico y llamaron a no ralentizar la discusión respecto de ampliar el número de beneficiarios. Así lo planteó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

“Sin duda en el debate más integral de la reforma a las pensiones lo podremos ver, pero no creo que sea buena idea trabar esto. Hay 70 mil personas esperando. ¿Cómo vamos a partir el año así?”, dijo la secretaria de Estado.

Por su parte, el diputado independiente Andrés Giordano, sostuvo que el Gobierno debe comprometerse a incluir en la reforma previsional la petición para bajar la edad de obtención del beneficio.

“Yo quisiera solicitarle al Ejecutivo que pudiésemos incorporar este debate en el debate de reforma a las pensiones, que es algo que además nos interesa porque hemos votado un proyecto de resolución en esa línea”, manifestó el legislador.

Así las cosas, se espera que la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja despache el proyecto esta tarde para continuar con su tramitación legislativa.