Un estudio reciente evidenció que 4 de cada 10 dueños de departamentos, permite a sus arrendatarios tener mascotas en él, lo que puede parecer una cifra baja, pero representa el doble de los resultados obtenidos en el 2019.

Cabe mencionar que según algunas encuestas, las personas sienten cada vez mayor necesidad de tener un animal de compañía, sobre todo después de la pandemia del covid-19. Además, muchos los consideran como familia.

40% de los dueños de departamentos permite tener mascotas a sus arrendatarios

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria este 2022, se estableció que la administración de los edificios ya no pueden prohibir la permanencia de mascotas dentro de los departamentos en el recinto.

Algo muy relevante si consideramos que, según Cadem, el 86% de los chilenos cuenta, al menos, con un animal de compañía y para las generaciones más nuevas (generación Z y millennials), son un miembro más de la familia.

Sin embargo, esto no quiere decir que los propietarios de un departamento no puedan decidir si quieren o no este tipo de animales de compañía en sus propiedades.

De hecho, según cifras de Proptech Houm, sobre un universo de casi 2 mil usuarios, aproximadamente 4 de cada 10 dueños de propiedades permite la tenencia de mascotas en sus departamentos a la hora de poner los inmuebles en arriendo a través de este servicio.

Sector oriente de Santiago, donde más permiten arriendos con mascotas

Si bien, parece un número bajo, según la información entregada, estas cifras representan el doble de la situación en 2019, cuando solo el 22% de los dueños de departamentos aceptaban mascotas a la hora de arrendar sus departamentos.

En esa línea, el sector oriente de Santiago, en la región Metropolitana, es el que lidera en este ítem, con un 51% de arriendos que permiten animales de compañía.

“Hoy, tanto jóvenes como adultos perciben a las mascotas como sus propios hijos, y en muchos casos, como su única compañía, por lo que es de suma relevancia manejar estos datos para cumplir con las expectativas y necesidades de las personas”, expresó Patricio Borgoño, Country Manager de Houm.

Agregó que esto “es un punto de alto impacto al momento de escoger una vivienda para arrendar, ya sea por parte del propietario, que muchas veces opta por prohibir la tenencia de mascotas para cuidar el inmueble y evitar desgastes, o por parte de los arrendadores que requieran y disfruten de la presencia de estos animales”.

Las personas quieren más mascotas, según encuestas

De acuerdo con un estudio de la Fundación Affinity, en España durante 2020, el 71% de los encuestados consideró que estar con un perro o gato le ayudó a sentirse menos solo y más de la mitad aseguró que sus animales le ayudaron en momentos difíciles.

El arribo de la pandemia impulsó la adopción de mascotas para pasar mejor el confinamiento.

Por el lado de Chile y según Cadem, el 67% de los chilenos tendría una mascota en el futuro. Esto podría ser determinante a la hora de arrendar un departamento y priorizar características como mallas gateras, seguridad, acceso a terraza o balcón y áreas verdes.