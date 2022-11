Este lunes el presidente de la UDI, Javier Macaya, fue consultado sobre el acuerdo entre los partidos políticos para lograr abrir un nuevo proceso constituyente, y si será noviembre el plazo para zanjar este tema.

“Si apurarse significa hacer las cosas mal y cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior, yo prefiero no tomar un acuerdo en noviembre”, señaló el senador de oposición.

A esto agregó que él no descarta “por el maximalismo de la izquierda y el voluntarismo de repetir exactamente el ejercicio que fracasó el 4 de septiembre pasado. Se trata de repetir todo igual”.

“Hablar de 100 personas no es muy diferente que hablar de 155, en el momento en que Chile, las preocupaciones que tenemos en seguridad, economía, son súper importantes”, añadió Macaya.

Recordemos que el viernes pasado se realizó la reunión entre todos los partidos políticos para seguir avanzando en el proceso para una nueva Carta Magna, donde el oficialismo planteó un “Cabildo Constitucional”.

La propuesta incluye un órgano 100% electo llamado “Cabildo Constitucional”, con 99 representantes, incluyendo 9 escaños reservados, y que tendrá 5 meses de funcionamiento.

Acuerdo constitucional

En esta línea, el senador dijo que “ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero eso depende más hoy día de la capacidad de darse cuenta -por parte del oficialismo-, por parte de la izquierda, que pretende repetir el mismo ejercicio que fracasó en el proceso anterior”.

“Muchas veces amarrarse con plazos, y decir que se iba a bailar cueca antes del 18 se septiembre, o poner fechas icónicas como la fecha del estallido del mes de octubre, no han contribuido a tener un mejor acuerdo”, manifestó el senador.

Así también recalcó que “si no tenemos un buen acuerdo, nosotros no vamos a firmarlo”.

Finalmente, el presidente de la UDI fue consultado por el posible escenario en el que no se llegue a un acuerdo. “Lo que han señalado algunos parlamentarios, como la senadora Ximena Rincón, el senador Matías Walker, es que si no se llega a acuerdo, esto se tiene que tramitar en el Parlamento, y eso me parece razonable”, apuntó el senador.

Oficialismo espera que no se dilate el acuerdo

En tanto, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo que “buscarán acercar posiciones entre todas las fuerzas políticas que estén en disposición de acercar posiciones”.

“Lo que me preocupa es que haya fuerzas políticas que quieran dilatar esta conversación, que no quieran llegar a acuerdo en el mes de noviembre, y que no quieran llegar a buen puerto (…)”, indicó el parlamentario oficialista.

Latorre también indicó que “el tiempo para llegar a acuerdo se acaba, yo creo que es esta semana. De lo contrario, podemos estar finalmente jugando un rol de boicot por parte de algunos sectores que no quieren nueva Constitución, como lo prometieron en campaña (…)”.

“Nosotros hemos hecho una propuesta, y esperamos que las demás fuerzas políticas reaccionen, y podamos seguir conversando (…). Ahora la pelota está en Chile Vamos”, precisó el legislador.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “mañana conversaremos con el senador Macaya”.

“Nosotros ya hicimos la propuesta, esperamos que Chile Vamos nos conteste cuál es su posición (…). Pero siempre esperamos que haya un ánimo de avanzar y no de continuar dilatando, ya llevamos casi tres meses en estas conversaciones, y creemos que es tiempo de ponerle término”, señaló la presidenta del PS.