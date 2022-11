La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la visita que realizó el presidente, Gabriel Boric, a la región de La Araucanía, asegurando que el Gobierno buscará perfeccionar la legislación para combatir el crimen organizado.

Así lo señaló en entrevista con Meganoticias, donde abordó la primera gira del Mandatario a la zona, que actualmente se encuentra bajo Estado de Excepción por los graves hechos de violencia que se registran.

Al respecto, la ministra Tohá acusó que “gran parte de la violencia que hay en la región es de grupos que ocupan la causa mapuche, para traficar con armas, para mover droga”.

“Tenemos que recuperar la presencia del Estado”, dijo, añadiendo que en La Araucanía está “ausente”.

Tohá y dichos de Boric sobre el terrorismo: “A mí no me sorprende”

En ese sentido, reconoció que “una se siente mal de hacer balances positivos. Ayer conversé con una persona que sufrió ataques en su casa y que le ha pasado esto 80 veces más, entonces uno dice: ‘cómo se puede estar contento si la noche que nos fuimos pasó eso"”.

Asimismo, Tohá resaltó que el viaje de Boric logró mostrar los avances del Gobierno, apuntando que “se trazó un camino hacia adelante y las cosas que planteó el Presidente, las planteó especialmente como jefe de Estado, porque el éxito de esto depende de qué comprometa al Estado”.

“Vamos a tomar los diagnósticos que se hicieron en los gobiernos anteriores, porque se han hecho varias comisiones, que han avanzado en una mirada muy profunda, entonces hagámonos cargo de por qué esos esfuerzos no se han cumplido”, sentenció.

“Es una región que muestra indicadores de pobreza grandes y tiene unos rezagos incomprensibles, como agua potable y pavimentación. El Presidente quedó impactado cuando le dijeron que en la región había 47 postas rurales sin agua potable. Hay un tema de acceso a los servicios que es necesario ponerse al día”, resaltó.

Además, Tohá refrendó los dichos del presidente Boric sobre el terrorismo en la zona, junto con las críticas a la Ley Antiterrorista.

“Lo que el presidente señaló a mí no me sorprende, desde el punto de vista de los hechos que él constató. Él dijo ‘mira, actos de tipo terrorista hay, el problema es que ocupar esa herramienta que se llama la ley antiterrorista no es una buena idea por múltiplos razones’. Él lo dijo claramente”, sentenció la titular del Interior.

“Cuando se ocupa este tipo de ley, se gasta mucha energía judicial en desmentir o comprobar que sí fue terrorista o no fue terrorista. Ahora lo que estamos trabajando es perfeccionar la ley contra el crimen organizado. Esa legislación nos va a dar herramientas mucho más potentes de las que hoy tenemos”, señaló.