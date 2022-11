"Creo que este es un buen proyecto, genera un sistema mixto, no se está haciendo contra nadie", dijo este domingo el ministro Marcel en lo que ya se asume que será una tensa discusión parlamentaria. Desde la Comisión del Trabajo de la Cámara ya creen que el 6% con cargo al empleador y la determinación de los organismos estatales que se harán cargo de la inversión y administración de los fondos podrían ser trabas para avanzar.

La tarde de este domingo, previo a su entrada al cónclave oficialista, el ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió a la necesidad de avanzar en una reforma a las pensiones, idea que ya fue presentada por su gobierno.

Se trata del tercer proyecto de reforma previsional del último tiempo luego del fallido intento bajo Michelle Bachelet II y del otro que tampoco vio la luz con Sebastián Piñera II.

“Después que hemos tenido dos proyectos de reforma previsional fallidos creo que el sistema político, los actores sociales y la propia industria no nos podemos dar el lujo de tener otro ejercicio fallido”, dijo el guardián de la billetera fiscal a la prensa.

“Creo que daríamos un mensaje terrible a la ciudadanía”, agregó, luego de haber sido recordado que la oposición ya critica toda la iniciativa y el Gobierno no tiene mayorías para doblar la mano.

¿Qué viene ahora para la reforma a las pensiones?

El presidente Gabriel Boric presentó la idea esta semana en cadena nacional.

Tras eso el Gobierno en pleno salió a hacer la bajada comunicacional.

Ahora la idea tiene que oficialmente comenzar su tramitación en el Congreso.

Marcel confirmó que se presentará un informe financiero, que detallará cuáles son los costos fiscales de la reforma a las pensiones.

Sumado a eso también ratificó que se presentará un informe de productividad, documentos que analizará los efectos económicos de la medida.

“Los primeros días nos va a tocar exponer el proyecto y después un periodo prolongado de audiencias en que la Comisión de Trabajo invitará a distintos actores a dar su opinión”, recordó.

6%

Uno de los aspectos que más noticia ha generado ha sido la administración del 6% con cargo al empleador.

Marcel defendió este nuevo componente para las pensiones apuntando a factores que ya existen hoy en día.

“Lo que se está financiando con el 6% de los empleadores en un seguro social, distinto a una cuenta de capitalización individual”, comentó.

Como ejemplo de lo anterior habló del seguro de invalidez y sobrevivencia, “que se financia con una cotización de los empleadores del orden del 1%. Eso ya existe y no se capitaliza, es un seguro que beneficia en caso de muerte o que haya que pagar pensión de sobrevivencia”, agregó.

“El seguro social tiene la misma lógica. Se financia con cotización de los empleadores y cubre contingencias de las personas que individualmente no pueden subsanar”, complementó.

Al respecto mencionó la mayor expectativa de vida de las mujeres que, a la hora de planificar una pensión para ellas, terminan con un menor monto mensual.

“Lo que va a hacer el seguro, va a compensar esa pérdida (…) Creo que este es un buen proyecto, genera un sistema mixto, no se está haciendo contra nadie. El seguro social en particular no está para reemplazar la capitalización individual, va a seguir siendo parte importante de nuestro sistema e incluso se está reforzando”, cerró.

Posibles trabas en la discusión de la reforma previsional

Con todo, la reforma plantea aumentar las cotizaciones individuales en 0,5 puntos porcentuales del salario imponible, añadir la cotización del 6% a cargo del empleador con lo cual se creará un “Fondo Integrado de Pensiones” y el incremento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

Si bien el Gobierno no ha anunciado la fecha oficial del ingreso de la reforma previsional al Congreso Nacional, diputados de la Comisión del Trabajo de la Cámara ya adelantan qué aspectos podrían generar trabas en la discusión del proyecto.

Al respecto el presidente de la instancia, el diputado Alberto Undurraga (DC), adelantó que en el debate podrían darse dos nudos.

El primero sería respecto al uso que se le dará al 6% con cargo al empleador donde de la distribución del aporte el 70% irá al registro de ahorros individuales en el fondo colectivo y un 30% para reparto equitativo de beneficios a los actuales pensionados.

Otro punto controversial, a su juicio, estaría en la determinación de los organismos estatales se harán cargo de la inversión y administración de los fondos.

Por su parte el diputado Frank Sauerbaum (RN) acusó que el aumento real en la Pensión Garantizada Universal no será efectivo y que se dará sólo por reajuste de inflación.

Además, declaró que la PGU debería tratarse en un proyecto distinto.

En tanto, el diputado Juan Santana (PS) destacó el aumento en la cobertura de la PGU, lo que significa un incremento del 28,9%.

Además, indicó que la contribución adicional del 6% con cargo al empleador se traducirá en un aumento real de las pensiones, lo que se acerca a la justicia social que se buscaba.

Entre la próxima semana o la subsiguiente podría darse el ingreso de la reforma al sistema de pensiones.