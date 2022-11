En su discurso para dar inicio al cónclave oficialista de este domingo entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, el presidente Gabriel Boric detalló el legado que espera de su gobierno, gestión que termina en más de tres años.

En concreto se trata de tres pilares: una reforma al sistema previsional, un nuevo sistema de salud y la creación de un sistema nacional de cuidados.

“Tenemos el desafío que cuando termine nuestro gobierno ese horizonte de cambios siga abierto”, sostuvo, aunque también indicó que se necesita estar con los pies puestos en las urgencias del presente.

De todos modos, de cara al futuro, el Mandatario dijo que espera que el legado de su mandato “sea el de un Gobierno que consagra derechos sociales en tres pilares”.

El primero que mencionó fue un nuevo sistema de pensiones, con lo cual confirmó que el proyecto anunciado por él mismo entra al Congreso este lunes.

“Es muy importante y que ustedes que son la primera línea de su defensa estén arriba de ella. Asume la seguridad social como derecho y reconoce el esfuerzo de las personas”, agregó.

Como segundo pilar mencionó la implementación de un sistema de salud que entregue “dignidad a sus usuarios, con atención oportuna”.

Finalmente apuntó a la idea de avanzar en la creación de un sistema nacional de cuidados y reconocer la gran cantidad de personas que se dedican a estos, sin remuneraciones ni apoyo.

“Vamos a sentar las bases y le tocará a otros terminarla, pero es algo que nos mencionan en todos los lugares donde vamos, estos tres elementos no me cabe duda que los presentes aquí los comparten”, comentó.

“Quiero reiterarles mi solicitud como Presidente que debemos trabajar incansablemente en ello y, para lograrlo, necesitamos tener unidad y ese es el sentido más profundo de este cónclave”, complementó, para luego bromear con lo difícil que han sido sus primeros meses en el poder.

“Es difícil ser oficialista, lo tengo súper claro. Me lo habían advertido, no estaba tan seguro, no me había tocado”, sostuvo ante risas de los presentes.

Boric pide salir de la pelea chica

En su discurso, el Mandatario también tuvo palabras para la conocida tensa relación entre las dos almas del Gobierno, por lo que pidió dejar atrás las criticadas fricciones y “salir de la pelea chica”.

De hecho, para abrir los fuegos, Boric partió diciendo que “sin lugar a dudas, después de estos meses de Gobierno, hacía falta juntarnos en todas las dimensiones y profundidad de esa palabra”.

“Siempre en política tenemos que estar preguntándonos porqué estamos acá”, aseguró, reiterando algo que ya había dicho con anterioridad, que tanto el Congreso como La Moneda a veces funcionan como burbujas que nublan la vista de quienes están en el poder.

“Invito a tomarle el peso a las palabras que pronunciemos. Hemos visto en el resto del mundo cómo la democracia está en riesgo y Chile no está exento de eso”, alertó.

Con todo, y a modo de resumir su marco de acción, el Presidente apuntó a la necesidad de redistribuir el poder y también a la idea de recomponer el tejido país con una sociedad basada en derechos, el fin de la segregación y fomentar la integración.

“Crear un estado de bienestar en regla, siguiendo el camino que otros trazaron antes”, señaló.

Se espera que la reunión, en el Cerro Castillo, se extienda hasta las 20:00 horas.