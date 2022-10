El alcalde de Recoleta y excandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, volvió a criticar el rol que cumplen los partidos de la ex Concertación en el Gobierno y aseguró que ponen en peligro el proyecto de Apruebo Dignidad.

Durante el programa Sin Maquillaje que se transmite por Youtube, Jadue endureció sus críticas hacia el Gobierno y el Socialismo Democrático, cuando le consultaron por declaraciones de la ministra Ana Lya Uriarte que el periodo presidencia iba a alcanzar para reforma tributaria y de pensiones.

“Yo en el último tiempo me he comenzado a sentir muy incómodo, porque yo fui parte de este proceso y me siento muy responsable de que hoy tengamos al gobierno que tenemos, de alguna manera me preocupa mucho que la Concertación esté poniendo en peligro el proyecto político de Apruebo Dignidad”, agregó.

“La Concertación llega y se suma a este proyecto político y se lo quiere tomar y quiere matar el proyecto político de Apruebo Dignidad, Frente Amplio y Chile Digno, y lo deja entrever el senador Latorre que hay molestia en Apruebo Dignidad porque finalmente la Concertación llega e impone sus términos”, agregó el alcalde de Recoleta.

Un tema que molestó a Jadue, quien perdió las primarias de Apruebo Dignidad en 2021 contra el presidente Gabriel Boric, fue la aprobación del TPP11 en el Senado y que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, dijera que antes de que termine el año depositarán el tratado y no esperarán respuesta a todas las side letters.

“La Concertación llega y se lo impone al Presidente cuando llegan después de la derrota del 4 de septiembre, no le piden permiso a nadie y se lo imponen. Sale hoy la ministra Urrejola y dice ‘no, el tratado se va a depositar incluso si no prosperan las side letters"”, criticó Jadue.

Según Jadue la actitud de los ministros vinculados a la ex Concertación han afectado la imagen del presidente Boric y que le han “quitado autoridad” con lo ocurrido con el TPP11.

“Los ministros de la Concertación le sacan el piso al Presidente y le quitan autoridad. Y esto es permanente, La pregunta es si “hubo algún cónclave de las dos coaliciones que forman el gobierno y ahí se decidió que estas son las reformas que alcanzan, o sencillamente Ana Lya Uriarte se lo está comunicando al Presidente y la coalición con la que gobierna diciéndole ‘muchachos, guarden su programa porque no lo vamos a hacer’”, añadió.