Un informe de Fiscalía dio cuenta de que un centenar de motos han sido inscritas por miembros del Tren de Aragua, quienes luego las arriendan para que sean usadas como medio de trasporte para servicios de delivery.

¿El problema? De acuerdo al ente judicial, la organización criminal proveniente de Venezuela realizaría estos actos con ingresos ilegales y como un método de lavado de activos.

Eso sí, no se especifica si la cantidad de vehículos fueron detectados en la zona norte, donde opera con mayor fuerza la agrupación extranjera, o en diferentes partes de Chile.

Motos inscritas por el Tren de Aragua

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Regiones, el documento de Fiscalía evidenciaría que existe al menos un centenar de motos inscritas por el Tren de Aragua, con la finalidad de ser arrendadas para el servicio de delivery.

Estas se facilitarían, en su mayoría, a inmigrantes ilegales, como un proceso de lavado de activos provenientes de acciones ilegales, a quienes les ofrecen ingresos de hasta 600 dólares (580 mil pesos chilenos aproximadamente) semanales.

Si bien, desde la Fiscalía de Tarapacá dijeron que no se referirán al tema, por ser una investigación reservada, el persecutor de la región, Raúl Arancibia, afirmó al medio mencionado que las motocicletas se entregan “a gente que no tiene otra forma de ganarse la vida, como son los inmigrantes ilegales.”

Motocicletas retiradas de circulación en Iquique

Vale recordar que la semana recién pasada, Carabineros de Chile retiró de circulación 31 motos que no contaban con patente en Iquique, en la región de Tarapacá.

“No tenían patentes, no tenían ningún permiso para circular y que, por supuesto, estaban siendo utilizadas en el tema del delivery por gente extranjera que tampoco tenía siquiera licencia, no estaban habilitados para conducir esas motos, no tenían permisos de residencia en Chile ni ingresos, ni nada”, añadió el fiscal.

Durante el operativo, el ente policial informó que el 87% de los infractores fiscalizados, correspondían a extranjeros en situación irregular, dentro del país.