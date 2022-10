En un principio la subsecretaría del ramo dijo que más de 37 mil correos habían sido borrados, pero no revisaron un subdirectorio, donde estaba toda la correspondencia digital de Galli. Tras ello, pidieron cuatro meses para concretar la entrega. El Consejo para la Transparencia (CPLT) negó aquello, ordenó un sumario contra la subsecretaría y anunció que derivará a Contraloría todos los antecedentes.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció su determinación de instruir un sumario en contra de la Subsecretaría del Interior por los correos electrónicos del extitular de ese organismo, Juan Francisco Galli.

El CPLT requirió los registros, 37.342 correos, pero la subsecretaría dijo que no podía entregarlos porque habían sido borrados.

No obstante, estos estaban guardados y terminó pidiendo cuatro meses para concretar la solicitud, algo a lo que el CPLT se negó.

Con todo, el consejo también indicó que remitirá los antecedentes de lo ocurrido a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes.

CPLT y correos de Galli: “Primera vez en la historia del Consejo que vemos una situación como esta”

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, afirmó que “esta es la primera vez en la historia del Consejo para la Transparencia que vemos una situación como esta y debemos tomar medidas”.

“No se acogió la solicitud de nuevos plazos y la información tendrá que ser entregada a la brevedad”, confirmó.

“Además de eso se acordó instruir un sumario por esta situación por la gravedad que representa”, ratificó el líder de la instancia.

A su juicio, en cuanto a la política y procedimientos internos de gestión documental del Ministerio del Interior, él mismo agregó que “la información que maneja no es para que no la puedan encontrar en los computadores y vamos a tomar medidas sobre eso”.

Al respecto, Leturia afirmó que en la última comunicación que envió la subsecretaría al CPLT sobre este tema esta sostuvo que los correos electrónicos que después aparecieron “habían sido borrados por el subsecretario Galli”.

Los hechos

Tras presentarse un amparo ante el consejo por parte de un solicitante los correos electrónicos, luego que la Subsecretaría del Interior le negara el acceso a los antecedentes, el CPLT determinó que las copias de las comunicaciones requeridas debían entregarse.

Inicialmente el Ministerio del Interior informó vía oficio al consejo – con fecha 4 de octubre – que “al momento de revisar la casilla de correo requerida, para extraer la información solicitada, se pudo constatar que los correos electrónicos fueron eliminados por parte del señor Galli”.

“Esta situación no pudo advertirse debidamente, por cuanto este servicio no accedió a dicha casilla con anterioridad a lo resuelto por ese consejo, en vista que su razonamiento siempre ha sido que no corresponde entregar dichos antecedentes”, agregaron.

El 18 de octubre la cartera, nuevamente mediante oficio, informó al CPLT que existe la posibilidad de dar cumplimiento a la orden del organismo ya que los correos solicitados “estaban almacenados en un subdirectorio”.

Según dijeron, por un error, este “no fue considerado al momento de calcular y determinar los mensajes de correos electrónicos existentes en dicha cuenta”.