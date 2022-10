Aparecieron los correos de Galli: Interior los buscó en carpeta equivocada y reconoce error

No estaban desaparecidos sino que no supieron buscar. Esa sería la explicación que se escucha puertas adentro respecto a los casi 40 mil correos electrónicos de Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior entre 2020 a 2022.

El asunto es que tras una petición del Consejo para la Transparencia (CPLT) de fecha 11 de junio, Interior respondió que los correos electrónicos habían sido borrados, lo cual fue negado por la ahora ex autoridad en un artículo de Ciper.

“Tendrían que mostrarte una instrucción mía que así lo dispusiera. Es más, los mails se respaldaban en los servidores de Interior. Mis correos estaban respaldados y la actual jefa de informática, Ingrid Inda, de Interior, recibió conforme esos respaldos al hacer el traspaso, complementó Galli”, indicó el ex subsecretario al citado medio.

Sin embargo, y en medio de la tensión respectiva, un oficio enviado con fecha 18 de octubre de 2022, firmado por la jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luppy Aguirre, da cuenta que hubo un error en la búsqueda puesto que sí estaban los correos que totalizan, al nueve de marzo pasado, más de 37 mil comunicaciones.

Desde Interior explicaron al CPLT que “los mensajes recibidos y enviados en su casilla de correo institucional por don Juan Francisco Galli, durante el periodo en que se desempeñó como Subsecretario del Interior, se encontraban almacenados en un sub-directorio dentro del mismo, el cual, por un error, no fue considerado al momento de calcular y determinar los mensajes de correos electrónicos existentes en dicha cuenta, para efectos de evacuar el oficio Nº 22.381, de 2022”.

En el oficio se adjunta un documento de la jefa de la División de Redes y Seguridad Informática, Ingrid Inda Camino, en el que se da cuenta que “realizada una segunda revisión y volver a cargar .pst en cliente Outlook se revisa contenido de otros directorios no estándar, encontrándose en la cuenta Galli el árbol de directorio ‘restore box’, que contiene subdirectorios con correos Recibidos, Enviados y Eliminados en un total de 37.342, no siendo efectiva la cantidad de correos informados anteriormente”.

Cercanos a Juan Francisco Galli explicaron a La Radio que el día 9 de marzo, cuando se realizó el traspaso de la Subsecretaría al entonces diputado Manuel Monsalve y a su subrogante en el cargo, se entregó una minuta en que aparecía que dentro de los archivos estaban los correos institucionales de la autoridad saliente. Es decir, siempre estuvieron a la vista de las nuevas autoridades solamente que no sabían buscar. Finalmente, el Ministerio del Interior pidió cuatro meses al CPLT para revisar los correos y liberarlos.