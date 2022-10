"Quiero que sepan que nuestro Gobierno no va a descansar hasta quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan tengan la sanción que se merecen", dijo el Presidente en un encuentro de la Sociedad Nacional de Agricultura. Al mismo tiempo tildó de "graves e indignantes" los hechos de violencia ocurridos en en nuevo aniversario del estallido social, que dejó saqueos y 150 eventos de desorden.

La mañana de este miércoles el presidente Gabriel Boric profundizó una vez más su apoyo a Carabineros de Chile y su postura contra la delincuencia.

Aunque no era el tema que lo convocaba, el Mandatario se refirió en el XVIII Encuentro Nacional del Agro de la Sociedad Nacional de Agricultura a la dura jornada de incidentes que dejó el tercer aniversario del denominado estallido social.

“No puedo evitar mencionar un hecho de contingencia”, indicó.

“Ayer, en particular durante la noche, vivimos inaceptables hechos delictuales que si bien son menos que los del año pasado son igualmente graves e indignantes”, lanzó.

“Quiero que sepan que nuestro Gobierno no va a descansar hasta quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan tengan la sanción que se merecen”, agregó.

“Lo dije ayer y lo repito: la legítima protesta que robustece la democracia no puede ser sinónimo de violencia. No lo es”, complementó.

Junto con ello repitió que en este tema no vale solo condenar con discursos, sino que “tenemos que poner las acciones donde ponemos las palabras”, frase que ya había usado a la hora de referirse a materias de seguridad, como por ejemplo en la Ley de Presupuesto.

Junto a lo anterior, sin mencionarlos directamente, el Presidente reconoció que actores de derecha ponen en duda esta postura, eso en base a dichos y declaraciones que datan de sus tiempos de dirigente y diputado.

Pese a ello, Boric dijo específicamente que “Carabineros tiene no solo nuestro respeto, sino que todo nuestro respaldo para el resguardo del orden público y para el combate frontal a la delincuencia”.

“En esto no hay doble estándar. Quiero recalcar algo que dije ayer: no hay dicotomía entre respeto a DDHH y ejercer y hacer valer el estado de derecho. Eso es lo que Carabineros puede saber y tener la tranquilidad que cuenta con nuestro respaldo para combatir con toda la fuerza de la ley y el uso exclusivo de la fuerza, que les concede la Constitución, a la delincuencia, que no vamos a permitir que siga creciendo”, cerró.

De acuerdo a cifras de Carabineros reportadas por el Ministerio del Interior, el tercer aniversario de las protestas sociales no dejó muertos, pero sí cuatro cuarteles policiales atacados, 15 saqueos, 150 eventos de desorden, 195 detenidos y la quema de buses.