El exconvencional Jaime Bassa se refirió a las conversaciones que se están llevando a cabo para lograr un nuevo proceso constitucional.

En conversación con La Segunda, el exvicepresidente de la Convención dijo que “el plebiscito demostró que por ahora no hay posibilidad para una Constitución transformadora. Tampoco para un texto gatopardo –que cambie unas 4 cosas y el resto siga más o menos igual-, porque las condiciones que generaron el malestar siguen”.

A esto agregó que “tiene que haber un acuerdo razonablemente transversal por un camino intermedio, una Constitución “neutra o procedimental”, que habilite una discusión futura sin trabas, y que a la vez dé señales que respondan a las demandas sociales. Es un equilibrio difícil y tengo mis dudas de que se logre”.

Frente a lo anterior, Bassa dijo que “no creo que la gente esté dispuesta a postergar la solución de los problemas confiando en que un representante más adelante lo podrá hacer, cuando además hay una crisis en la representación”.

“Y segundo, tienes que pedirle a quienes defienden el texto actual que se replieguen un poquitito, acepten ciertos cambios y habilitar que la ley regule un sistema distinto”, añadió el exconvencional.

Nueva Constitución

“¿No quieren meter un sistema nuevo de previsión en la Constitución? Perfecto -tampoco el texto propuesto lo hacía-, pero establezcamos pilares y demos el pase a la Ley. ¿No quieres prohibir la propiedad privada sobre derechos de aprovechamiento de agua, y no hay margen para decir que no hay propiedad privada? No digas nada y lo dejas para la Ley”, recalcó el exconstituyente.

Luego Bassa se preguntó si “¿Hay margen en la derecha para que la nueva Constitución no diga nada sobre derechos de agua? Creo que no. Y ahí es donde se genera el zapato actual. Y lo veo más difícil ahora con la derecha envalentonada con el triunfo –y no ve la diversidad de ese 62%-, y que levanta banderas con una intensidad, como querer incluso llevar la propiedad de los fondos a un borde de la discusión (…)”.

“Y la izquierda en un rincón rumiando la derrota, que deberá moderar la intensidad de sus expectativas, tratando que el texto constitucional sea un instrumento que permita el despliegue democrático”, indicó el exvicepresidente de la Convención.

Derrota del Apruebo

También se le consultó a Bassa si la derrota del Apruebo tuvo que ver con el comportamiento de los convencionales, como los disfraces, la ducha, las funas.

“Las causas son multifactoriales y uno de estos factores es ese, pero no creo que haya sido muy determinante. La falla ahí fue no aquilatar bien el valor de las instituciones republicanas en el sentir popular, a pesar del descrédito de algunas. Esta es una institución de la República, somos representantes de la voluntad popular, y merece respeto”, enfatizó el exconvencional.

“Mantuve canales abiertos con todo”

Respecto de las declaraciones de Patricia Politzer a El Mostrador, donde dijo que “un gran error fue excluir por completo a la derecha, actitud errada y antidemocrática”, Bassa dijo que “hay varias aristas que considerar.

“Primero, en términos de democracia procedimental no se la excluyó: las condiciones para participar eran iguales para todos. Sí hubo colectivos que desde el principio se negaron a reunirse con la derecha en espacios informales de coordinación. Y eso fue un error. Varios de nosotros, y yo en particular como VP, mantuve canales abiertos con todo”, precisó el exconstituyente.