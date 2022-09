Continúan los diálogos entre partidos con representación parlamentaria sobre el proceso constituyente. En tanto, en la derecha criticaron al oficialismo por no incluir en su propuesta implementar un estado social y democrático.

Sigue en desarrollo la tercera reunión entre partidos con representación parlamentaria, para definir los principios de un nuevo proceso constituyente.

Desde la 9:30 de la mañana comenzaron a llegar parlamentarios y parlamentarias, y representantes también de directivas de diferentes partidos políticos al Congreso Nacional (sede Santiago) para retomar la discusión.

Esta últimas es con nuevos insumos, ya que ayer el oficialismo hizo pública su propuesta para este nuevo proceso. Recordemos que aquí se propone un órgano 100% electo acompañado de un comité técnico de expertos, paritario, entre otras cosas.

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, que juega un rol de moderador junto a su símil del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que valoraron las propuestas de las diferentes bancadas y que estas van en una buena dirección.

Por su parte, el senador Elizalde dijo que aún falta definir cómo se va a elegir este órgano.

“Mientras no se llegue a un acuerdo global, completo y suficiente, no es posible adelantar las características que va a tener ese acuerdo. Nosotros no descartamos a priori nada”, precisó el legislador del PS.

A esto agregó que sí han “dicho que están haciendo un esfuerzo para que este proceso sea acotado en el tiempo, y esté concluido a fines del próximo año, para darle una certeza al país”.

“A fines del próximo año debería realizarse el plebiscito ratificatorio, para distanciarlo además de los próximos eventos electorales, en particular la elección que se desarrolla el año 2024, para renovar las autoridades regionales y locales”, puntualizó el líder del Senado.

Estado social y democrático

En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, criticó que la propuesta del oficialismo no incluye implementar un estado social y democrático de derecho, lo cual desde la derecha aseguraron que van a respaldar.

Esto, pese a que el documento publicado por los partidos oficialistas titula la propuesta como “Nueva Constitución democrática y de derecho”.

En la derecha postularon además que la nueva Constitución debe incluir materias de seguridad y estabilidad económica. Incluso el diputado Schalper dijo que se deben escuchar todas las opiniones para pavimentar el diálogo.

Acuerdos de diálogo en proceso constituyente

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, señaló que la derecha debe moderarse con sus propuestas y discutir los temas de urgencia por un lado, pero buscar acuerdos en el diálogo constituyente por otro.

“Creo que es importante no subirse por el chorro”. Y seamos responsables, acordémonos de todo lo que se dijo antes del plebiscito, que queremos una nueva Constitución (…)”, indicó el parlamentario.

En el Partido Republicano, el único senador de este partido, Rojo Edwards, criticó que la propuesta del oficialismo, que también ha sido respaldada por representantes de oposición, de no exigir un plebiscito de entrada.

En el oficialismo y en la Democracia Cristiana, valoraron a su vez que la derecha respalde la idea de fijar un estado social y democrático de derecho.

Según consignó La Radio, las reuniones continúan en este momento y se podrían extender hasta mañana.