El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, entregó información acerca del eventual calendario de un nuevo proceso constitucional.

Recordemos que el Servel entregó un informe técnico al Congreso donde recomiendan hacer una primera elección en abril de 2023, la que sería de convencionales; y sugieren realizar un plebiscito de salida para diciembre del mismo año.

Según consignó El Mercurio, el organismo envió el informe días después de un encuentro entre los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, Raúl Soto (PPD) y Álvaro Elizalde (PS), respectivamente, y el Consejo Directivo del Servel, liderado por Andrés Tagle.

Durante esta cita efectuada el pasado 9 de septiembre, el Consejo del Servel recomendó no realizar elecciones en lo que queda del año.

En conservación con Radio Bío Bío, el director del Servel, Raúl García, dijo que los plazos del informe técnico “no son un capricho, tiene por objeto garantizar la transparencia y la confiabilidad de los procesos electorales que vamos a tener que llevar a cabo”.

Así también expresó que “estamos tranquilos, porque las autoridades siempre han considerado la opinión del Servicio Electoral y no me cabe duda de que ésta no va a ser una excepción”.

Proceso constitucional

En esta línea, el timonel del Senado dijo que “la información del Servel se refiere a tiempos mínimos para la convocatoria de elecciones. La normativa actual son 140 días y para el plebiscito que se realizó en septiembre se redujeron a 125, por lo tanto, existe la posibilidad de reducir los plazos, pero esa reducción tiene límites”, detalló el senador.

“Es un dato de la causa cuando establezcamos el itinerario para determinar cuándo se van a realizar los procesos eleccionarios o plebiscitarios que sean necesarios para llevar adelante el proceso constituyente. Cuestión distinta es los plazos que se han planteado para abril o diciembre, porque eso va más allá de la propuesta de carácter técnico que se hizo respecto de los tiempos mínimos para organizar procesos eleccionarios”, recalcó Elizalde.

Asimismo, dijo que el dato de la causa “lo vamos a considerar porque no se puede convocar a una elección que no se puede realizar desde el punto de vista logístico, pero los plazos para este proceso constituyente van a ser resueltos en este proceso de diálogo”.

Plazos del proceso

Por otra parte, Elizalde manifestó que existe voluntad “más o menos transversal y casi unánime de que los plazos sean acotados para que el país tenga pronto una certeza. Es necesario transmitir certeza, sobre todo en el contexto económico que estamos viviendo”.

El presidente del Senado precisó que “los plazos del proceso constituyente tienen que ser acotados, pero lo suficientemente extensos a su vez, para que sea un proceso exitoso. Ese balance es necesario establecer como resultado de este diálogo”.

“Si el acuerdo se generara pronto, enero no puede ser descartado. Febrero es más difícil, porque cuando se establece una regulación hay que asumir una realidad y la mayoría de los chilenos toma vacaciones. Si no, será marzo, abril. Lo que quiero decir con esto es que no nos vayamos autoimponiendo limitaciones anticipadas o plazos para el acuerdo porque al final es una carga adicional a un diálogo que ya es difícil, porque todavía las posturas de los distintos actores son muy distantes”, sentenció el parlamentario.