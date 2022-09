Por ocho votos a favor y cinco en contra, en un intenso debate, la Comisión de Hacienda aprobó en general la idea de legislar la Reforma Tributaria.

Se trató de una sesión marcada por la postura en bloque de Chile Vamos, que votó en contra de la iniciativa del Gobierno.

Entre ellos se cuentan los diputados UDI, Guillermo Ramírez y Gastón Von Mühlenbrock; sus pares de RN, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum; además del republicano, Agustín Romero.

Sin embargo, el proyecto no solo contó con el apoyo de las fuerzas oficialistas, sino que también de las fuerzas intermedias con las que había algún grado de duda.

Como por ejemplo el diputado de la DC, Ricardo Cifuentes, quien incluso llegó atrasado a la sesión.

Además del parlamentario falangista, votaron a favor Jaime Naranjo (PS), Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (Ind), Jorge Brito (RD), Vlado Mirosevic (PL), Alexis Sepúlveda (PR) y Gael Yeomans (CS).

Tras esta votación, la iniciativa pasó a la discusión en particular dentro de la misma Comisión de Hacienda.

Asimismo, se podrán hacer ingreso de indicaciones, como el paquete de 27 medidas que el Gobierno tiene preparadas, tras mantener conversaciones por cerca de un mes con asesores de oposición para modificar esta propuesta.

Ministro Marcel destaca objetivos de la Reforma Tributaria

Al respecto, el ministro Mario Marcel valoró la votación y lo que representa este trámite, que evita tener que ratificar la votación en general en la Sala de la Cámara.

Según detalló el titular de Hacienda, la reforma apunta a ampliar derechos sociales, como la Pensión Garantizada Universal, para que llegue a los 250 mil pesos.

Pero también, busca ampliar la cobertura de los sistemas de cuidados, invertir en infraestructura educacional y reducir las listas de espera en los hospitales, agregó Marcel.

“La escala de estas necesidades sociales no permiten que sean resueltas solo mediante un uso más eficiente de los recursos, hay un tema de escala, de volumen de recursos necesarios para alcanzar estos logros, que es lo que justifica que haya una reforma tributaria”, dijo.

“Esta es una reforma tributaria que busca aumentar la justicia en el sistema tributaria, en donde quien tiene más pague proporcionalmente más”, añadió.

Marcel: “La sensación que a uno le deja esta votación de minoría, es una sensación de decepción”

En ese sentido, resaltó el apoyo que tuvo el proyecto entre los parlamentarios de centroizquierda.

“Estamos muy contentos de haber tenido el apoyo que tuvimos por parte de los diputados y vamos a continuar con el proceso de tramitación de este proyecto con mucha motivación”, destacó.

Pero, por otro lado, criticó el voto en contra de los diputados de Chile Vamos.

“Votar en contra en general de un proyecto, significa la ausencia de voluntad de legislar sobre la materia. En este caso, implica no solamente no legislar sobre las medidas tributarias, sino que también para que no existan los recursos para destinarlos a los fines que el proyecto persigue”, cuestionó.

“La sensación que a uno le deja esta votación de minoría, es una sensación de decepción, de no aprender de la historia”, dijo a continuación, tras recordar con la reforma tributaria del expresidente Patricio Aylwin, que también fue rechazada por la derecha, a inicio de los noventa.

De todas maneras, Marcel aseguró que “nosotros vamos a seguir buscando acuerdos, vamos a seguir buscando mejorar el proyecto en todo lo que amerite”.