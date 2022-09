El senador Daniel Núñez descartó haber dado un ultimátum al Gobierno colocando en duda la continuidad del Partido Comunista en el conglomerado oficialista. "Yo no he dicho que nosotros nos vamos a ir del Gobierno, no pongan palabras que no he dicho", señaló.

Duras críticas recibió el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, luego de poner en duda la continuidad del conglomerado en el Gobierno.

Esto último, si el presidente Gabriel Boric deja de lado su programa de reformas estructurales.

“Si alguien me dice que por las coyunturas económicas, mundial, por el motivo que fuere, el día de mañana se deja de lado ese programa, por supuesto que nosotros salimos de ese Gobierno, si es lo lógico”, sentenció Núñez.

Molestia en el oficialismo por dichos de Daniel Núñez

Sus dichos causaron molestia al interior del oficialismo, desde donde cuestionaron el tono de las declaraciones.

Así lo señaló, por ejemplo, el diputado socialista por Coquimbo, Daniel Manouchehri.

“Nos parece que hacer este tipo de declaraciones, a propósito de los nombramientos de los cargos, no corresponde. Poner en cuestión la lealtad al gobierno por un cargo más o un cargo menos no nos parece que es correcto”, dijo.

El legislador acusó que la intención detrás de las declaraciones “es intentar presionar para obtener algún cargo más en el gobierno regional, y creo que ese tipo de situaciones simplemente no contribuyen en nada al correcto desempeño del gobierno”.

“Yo llamaría al senador a actuar con lealtad al gobierno del presidente Gabriel Boric. Es inaceptable chantajear al gobierno por un cargo del Estado. Llamo al senador a dejar las amenazas de lado y comportarse con más lealtad”, sentenció.

Diputado Araya: “Es importante bajar los tonos”

En esa misma línea, el diputado socialista, Leonardo Soto, aseguró que “no corresponde dar un ultimátum político entre partidos que somos parte de una coalición, que está sustentando este gobierno”.

Según publica La Tercera, el parlamentario afirmó que “no es el tipo de relación que debemos construir, y más, con amenazas que no tienen ningún sentido”.

Mientras que su camarada de partido, el comunista Boris Barrera, opinó que “el cambio de gabinete tiene que ver con impulsar justamente ese programa en este nuevo tiempo como le dicen”.

“Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el Presidente y con el programa de gobierno de nuestro Presidente”, sentenció.

Más duro, el PPD Jaime Araya acusó a Núñez de no haber “entendido la lección” tras el resultado del domingo.

“La gente habló bastante claro respecto de la necesidad de ir concitando consensos, creo que ahí es importante bajar los tonos”, le espetó.

“Venir a amenazar con el chantaje creo que es propio de alguien que no ha tenido una adecuada comprensión del momento, aquí nos necesitamos todos desde el Partido Comunista al Partido Republicano”, pidió.

Núñez: “Yo no he dicho que nosotros nos vamos a ir del Gobierno”

Ante la polémica que generó, el propio Daniel Núñez salió a aclarar sus dichos, apuntando a que “han servido para una interpretación distinta al contexto de la entrevista”.

“Es una reflexión más bien teórica respecto a la posición que hemos tenido los comunistas en distintos Gobiernos”, se justificó.

“Esto no tiene que ver como una advertencia al Gobierno, menos aún al presidente Gabriel Boric, de quien tengo una gran consideración”, añadió.

“Me parece que hoy día quien está chantajeando al Gobierno actual, quien incluso se ha bajado de la mesa técnica para discutir la reforma tributaria tratando de convertir el triunfo del Rechazo en una derrota política del Gobierno, es justamente la derecha”, acusó.

“Ese es el contexto de las declaraciones y creo que es importante hacer la precisión para que nadie las intente utilizar con otras intenciones y sacar un provecho que no corresponde”.

Tras reconocer que el Gobierno no tiene los votos en el Congreso para llevar adelante sus reformas, Núñez apuntó a que “en algún minuto habrá que sentarse a conversar, y si estos actores de la derecha nos piden cosas que son absolutamente imposibles de cumplir, e insisten en la idea de que al final el presidente Boric termine gobernando con las propuestas de la derecha, obviamente eso no va a poder ocurrir”.

“Yo no he dicho que nosotros nos vamos a ir del Gobierno, no pongan palabras que no he dicho, hice una reflexión teórica respecto a qué nos motiva ser parte de un Gobierno, aludí a contextos históricos, y no hice ninguna alusión al presidente Gabriel Boric”, sentenció.

“Jamás dije que eso esté ocurriendo hoy día, jamás dije que el presidente Gabriel Boric vaya para allá y espero que publiquen eso”, cerró.