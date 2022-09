El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconoció que fue “un duro golpe” la fallida designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

Así lo aseguró en entrevista con el diario El Siglo, donde se refirió al polémico cambio de gabinete realizado tras la derrota del Apruebo.

Al respecto, Teillier aseguró que era evidente que se iba a producir un cambio entre los ministros, incluso antes del Plebiscito.

“Nosotros siempre hemos dicho, en relación a este cambio, que lo más importante es que se mantenga en alto el programa de Gobierno”, dijo.

“Y en eso el presidente Gabriel Boric nos ha dado seguridad a todos los partidos, lo hizo el lunes en la reunión del Comité Político y lo ha reiterado en otras oportunidades”, agregó.

En ese sentido, el líder comunista descartó que la nueva configuración del gabinete signifique un desmedro para Apruebo Dignidad.

“Pero eso no quiere decir que Apruebo Dignidad queda fuera de cargos o que no tiene nada que hacer en el Gobierno, para nada”, sostuvo.

Si bien aseguró que como partido no pidieron cargos, admitió que hubieran preferido que su camarada, Flavio Salazar, hubiera seguido en el Ministerio de Ciencias.

“Supimos que iba a salir Flavio Salazar, que es militante de nuestro partido, y nuestro deseo es que él hubiera seguido, pero bueno, las evaluaciones son para todos”, dijo.

“Nosotros no teníamos algún reclamo sobre el ministro, pero parece que en el Gobierno era distinta la evaluación y el Presidente es el que define, así son las cosas”, agregó.

Teillier: “Era muy contraproducente mantener en el cargo a Cataldo”

No obstante, la mayor polémica estuvo en la fallida designación de Nicolás Cataldo, quien duró menos de una hora nominado como subsecretario del Interior.

“Evidentemente que lo de Cataldo fue un golpe duro para el Partido Comunista”, reconoció.

“Porque, que nombren a alguien en un minuto Subsecretario y al otro minuto lo saquen por presión de la derecha, claro que le duele al partido”, añadió.

“Después del cambio de gabinete, el Presidente Boric tuvo la deferencia de llamarnos a conversar para intercambiar sobre el momento político que estamos viviendo y el hecho puntual suscitado con el nombramiento y salida casi inmediata de Nicolás Cataldo como Subsecretario de Interior”, reveló.

“Sobre el contexto, me queda claro que es un momento complejo, difícil, y la verdad que era muy contraproducente mantener en el cargo a Cataldo, porque la derecha iba a hacer todo lo posible para que el desempeño de ese funcionario no fuera posible y que seguiría usando eso como pretexto para tratar de erosionar al Gobierno y la continuidad del proceso constituyente”, estimó Teillier.

A su juicio, los antiguos tuiteos de Cataldo fueron una “excusa” de la derecha, pero en el fondo rechazan la presencia de un comunista en Interior.

“Lo de fondo es que la derecha no acepta que un comunista esté en el Ministerio del Interior, ahí hay un veto. Lo que pasa es que es complicada esta ola de anticomunismo que existe y que en este caso se levantó en una o dos horas, sobre todo por la atención de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales, y las manifestaciones antidemocráticas y anticomunistas que se dieron en el Parlamento”, acusó.

Partido Comunista continuará apoyando al presidente Boric

Pese a la controversia, Teillier aseguró que como partido siguen apoyando al Gobierno, reafirmando su compromiso además con el proceso constituyente.

“Lo que me queda claro es que el Presidente no tuvo ninguna intención de excluir al Partido Comunista de ningún cargo, incluido el Ministerio del Interior”, sentenció el timonel oficialista.

“Se podría decir que el Presidente pudo haber resistido la presión, pero el cuestionamiento de la derecha venía, no era solo en este momento”, apuntó.

Por último, desmintió que la incorporación de Jeannette Jara al Comité Político haya sido una suerte de compensación tras lo sucedido con Cataldo.

“Los cambios que estaban previstos hasta el lunes era que salía un ministro comunista, Salazar, entraba Cataldo como Subsecretario y que Jeannette Jara se incorporaba al Comité Político”, comentó.

“Algunos trataron de decir que eso fue como una compensación que se le dio al Partido Comunista, pero esto no fue un problema de compensación, nosotros no hablamos con el Presidente para que nos compensara un cargo por otro, no hemos estado pidiendo cargos”, cerró.