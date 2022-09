Este lunes, en el marco posterior a la jornada de votaciones del plebiscito de salida, la ex constituyente y militante de la UDI, Carol Bown, expresó su opinión y análisis al respecto de la derrota del Apruebo.

Durante esta jornada, tras un día después de los resultados del plebiscito, la ex constituyente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Carol Bown, realizó un breve análisis a la derrota del Apruebo, enfatizando que “a la ciudadanía le importa los problemas reales, no la paridad o los escaños reservados”.

De acuerdo a la exconvencional. uno de los problemas que tuvo la CC fue “la soberbia” con que se trabajó., comentó la ex convencional en conversación con CNN Chile.

En concreto, criticó “el pensar que todo es malo y nada funciona, pero eso no es así y todo el mundo sabe que en Chile hay cosas que tenemos que mejorar, pero hay cosas que funcionan bien, entonces el ánimo refundacional total… Lo más importante hoy para sumarse a un acuerdo de unidad es que las exigencias sean todas de cosas que le importan a las personas”.

Recordemos que una de las características principales de la propuesta de NC se basaba en entregarle autonomía los pueblos originarios, tema de amplio debate dado el conflicto actual en la Araucanía.

En esta línea, la militante de la UDI, agregó que las propuestas de su sector “nunca sacaron más de 40 votos y eso era sólo porque venían de nosotros y claramente había normas que eran buenas y hacían sentido, como la condena del terrorismo y el estado de emergencia“.

Sin embargo, la ex constitucional cree que “se debe seguir adelante en un proceso que nos permita buscar un texto de unidad, pero que sea los mínimos comunes que nos permitan avanzar como país”.

Además, señaló que, a raíz de los resultados electorales, la mayoría de los chilenos no está de acuerdo con separaciones de la ciudadanía con los pueblos mapuches, sino que el chileno hoy “rechaza un Estado todopoderoso, no quiere la plurinacionalidad, no quiere sistema de justicia distinto según origen étnico”.

Por otro lado, Bown destacó las prioridades en materia de seguridad y problemas sociales que se deben abordar si se quiere generar una mayor unidad entre ambos bandos.

“Si queremos un acuerdo de unidad, mucho más importante que la forma en cómo vamos a seguir avanzando, es que necesitamos que pongamos los problemas de las personas en el centro y resguardar el orden público”, enfatizó.