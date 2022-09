La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, felicitó a los adherentes del Rechazo tras su contundente triunfo en el plebiscito de salida de la propuesta constitucional, donde dicha opción obtuvo más de 61% de las preferencias.

La jefe comunal publicó en sus redes sociales que “siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy”.

“No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quien pelea”, añadió.

De igual forma hizo un mea culpa tras los resultados, reconociendo que “si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: El problema fue nuestro”.

Si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: El problema fue nuestro. — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 5, 2022

Con el 100% de las mesas escrutadas, en la comuna de La Pintana votaron 63.136 por el Rechazo, lo que representa un 53,58%; mientras que el Apruebo obtuvo 54.705 (46,42%).