El Presidente de la República, Gabriel Boric, llegó a la portada de revista Time, medio que lo define como “un nuevo tipo de líder de izquierda”.

La publicación, correspondiente a su versión internacional, tildó además al jefe de Estado como un “Presidente millenial”.

En ese sentido, se apunta que la máxima autoridad nacional está liderando al país a través de “incertidumbre histórica” de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

TIME's new international cover: Chile’s millennial President is a new kind of leftist leader https://t.co/JGx0SYzOAU pic.twitter.com/JAqUcfNwby

— TIME (@TIME) August 31, 2022