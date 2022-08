El diputado Gonzalo de la Carrera insistió en que el Servel presenta una grave irregularidad al incluir a personas fallecidas en el padrón electoral del plebiscito de salida de Nueva constitución. El presidente del servicio electoral, Andrés Tagle, explicó los aspectos legales que argumentan su aparición, y en el congreso ha sumado un respaldo transversal ante los cuestionamientos del diputado ex republicano.

El diputado Gonzalo de la Carrera persiste en las críticas hacia el Servicio Electoral (Servel), por incluir apersonas fallecidas en el padrón electoral para el plebiscito de salida de Nueva Constitución.

El ex republicano señaló que el reconocimiento al Servel por sus años de respeto irrestricto a la democracia no nubla la vista para ver cuándo las instituciones están en riesgo de desviarse.

En ese sentido agregó que aparecen muertos con 200 años en el padrón electoral y acusó que muchas veces son suplantados para votar, y tachó como una “excusa” los casos de quienes murieron fuera de Chile.

“La gran mentira del Servel es que no se necesita un certificado de defunción para mayores de 90 años que no han renovado su célula en 11 años. Aunque hayan muerto en Taiwán o Bolivia, no es necesario”, sostuvo.

El presidente del servicio electoral, Andrés Tagle, indicó que no es novedad que el padrón electoral incluya a personas de avanzada edad que pueda suponerse que están fallecidas, y explicó que eso se da porque fallecen fuera de Chile o defunciones antiguas que no han sido incorporadas al Registro Civil, no siendo notificadas en el Servel.

Por otro lado, descartó que dichas identidades puedan suplantarse, ya que en todos los locales de votación hay expertos en identificación del registro civil, que verifican mediante huella digital.

“Dado este procedimiento que impide la suplantación de electores eventualmente fallecidos, es la razón de que el Servicio Electoral ha sido prudente en no eliminar de los padrones a los electores mientras no tenga certezas formales de sus fallecimientos”, explicó.

A juicio del diputado comunista Luis Cuello, esta crítica es una herramienta de la derecha para deslegitimar un proceso electoral, que puede terminar con un triunfo del Apruebo.

“Más allá de las críticas que uno pueda tener sobre el presidente del consejo directivo, en relación a la filtración de datos que ocurrió hace un par de meses, creo que el Servicio Electoral ha demostrado seriedad en todos los procesos y con resultados que han sido incuestionables”, defendió.

El diputado RN, Miguel Mellado, señaló que los dichos de Gonzalo de la Carrera no representan a su sector. Sin embargo, cuestionó al Registro Civil y lo emplazó a enviar las nóminas de fallecidos para hacer la lista de votantes de una manera correcta.

Asimismo, De la Carrera se refirió al polémico tuit en que publicó (y luego eliminó) una imagen de personas visitando a sus familiares en un cementerio con el texto “El ApruEVO y el Servel Chile haciendo puerta a puerta”, negando que hiciera alusión a detenidos desaparecidos, y aseguró que sus palabras fueron sólo “sarcasmo”.