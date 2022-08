La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) lanzó un comparador entre la constitución vigente y el nuevo texto propuesto por la Convención Constitucional, el que será sometido a plebiscito este 4 de septiembre.

“Esta herramienta digital busca ofrecer apoyo a la ciudadanía interesada en la etapa final del Proceso Constituyente. Además, el sitio se complementa con otras herramientas digitales elaboradas por BCN, que han servido de fuente de información relevante en las etapas previas del proceso, como lo son el Comparador de Constituciones del Mundo y Cabildos de 2016”, expresaron desde la entidad.

Señalan que el principal objetivo “es facilitar la comprensión y comparación de ambos textos constitucionales, para que la ciudadanía pueda acceder a información de primera fuente que le ayude a tomar una decisión”.

Recalcan que “en ningún momento este sitio se pronuncia sobre si uno de los textos constitucionales es ‘mejor’ o ‘peor’ que el otro, sino que está totalmente enfocado en estructurar toda la información para que sean los propios ciudadanos, siguiendo sus puntos de vista particulares, quienes decidan”.

Metodología del comparador

Si bien sitio presenta los textos en sus versiones oficiales, las relaciones entre determinados incisos y artículos de un texto y otro fueron elaboradas por un grupo de cinco abogados, especialistas de la BCN. Lo mismo ocurrió con las categorizaciones de los artículos según los temas constitucionales.

Desde la BCN indican que hicieron “su mejor esfuerzo para relacionar ambos textos”, aunque reconocen que “siempre existe la posibilidad de que alguna relación entre determinados artículos (o alguna clasificación) se nos haya escapado”. Ante esa posibilidad, crearon la posibilidad de que los usuarios les hagan recomendaciones por medio de la pestaña de “Ayúdanos a mejorar”.

En ese sentido, el comparador en cuanto a las relaciones y las categorías, no constituye una fuente oficial ni menos definitiva.

Forma de navegación

El comparador presenta en una columna la Constitución vigente, ordenada secuencialmente desde el artículo 1 al 143, y en la otra columna los artículos de la propuesta de la Convención Constitucional que tratan los mismos temas. Alternativamente, los usuarios pueden hacer el recorrido según el orden y la estructura de la propuesta de la Convención. En ese caso, el recorrido va desde el artículo 1 al 388, encontrándose al costado los artículos de la Constitución vigente que se refieran al mismo tema.

Advierten que si el usuario elige navegar según el orden uno de los dos textos, no aparecerán todos los artículos del otro, ya que se mostrarán sólo aquellos que tienen vínculos entre sí.

“Le recomendamos navegar el sitio según el texto constitucional que le interese ver en su totalidad. Además, le recomendamos complementar la navegación secuencial con las búsquedas según temas constitucionales”, señalan desde la BCN.

“La navegación del sitio es bastante simple, ya que estábamos conscientes de que la complejidad radicaba en los textos constitucionales mismos y que la navegación, por tanto, debía ser muy intuitiva”, comentó Carlos Medel, investigador de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN y miembro del equipo de desarrollo del comparador.

Medel añade que “si bien sería ideal que todos pudiéramos hacer el recorrido de ambos textos de principio a fin, para tener una visión global, sabemos que este es un ejercicio -y más aún, compararlas- muy árido y que exige mucho esfuerzo y también muchos conocimientos técnicos, por lo que generamos una tercera navegación que es a partir de ‘temas constitucionales’ y que permite ir a un tema particular y tener una aproximación a la diferencia entre los dos textos. Seguramente esa sea la navegación más usada”.

¿Qué significan los espacios en blanco?

Cuando en un texto constitucional existen uno o más artículos y en el otro texto aparece un espacio en blanco, esto puede significar que ese texto no se pronuncia sobre ese tema particular, o bien que sí se pronuncia, pero no en un artículo específico sino que hace varias alusiones en distintos artículos.

“Cuando el usuario requiera este nivel de especificidad respecto del tratamiento de un tema, recomendamos utilizar la búsqueda temática, la cual estructura la información según 323 temas constitucionales, como, por ejemplo, ‘derecho a la vivienda’, ‘libertad de prensa’, ‘acceso a educación superior’, etc”, sostienen.

Ingresa acá al comparador

Disponible también en este enlace.