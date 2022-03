El médico Mauricio Canals, considerado el mayor experto chileno en cifras del covid, anunció que dejará de elaborar sus conocidos informes de la pandemia que lo convirtieron en una especie de “oráculo”.

Recordemos que Canals realizaba informes proyectando el comportamiento del covid-19 en nuestro país cada 15 días, pronósticos que sorprendieron por su exactitud.

De hecho, uno de sus últimos aciertos fue el aumento de contagios por la variante ómicron en los últimos meses.

Se trató de un método que elaboró junto a su hija, Andrea Canals, además de Cristóbal Cuadrado, quien fue nombrado como subsecretario de Salud Pública.

Mauricio Canals: “No es necesario agobiarlos con un informe semanal”

Sin embargo, según publica La Tercera, el médico radiólogo con dos maestrías y un doctorado, comunicó a través de un correo electrónico que dejará de elaborar dichos informes.

Esto último, pues consideró que la pandemia entró en una etapa “más predecible y benigna”, con un importante descenso de casos y ocupación en las Unidades de Cuidado Intensivo.

Y si bien advirtió una “alta letalidad en nuestros viejitos”, a lo que se suma la amenaza como la Ómicron BA.2, aseguró que “después de dos años entendemos mejor esta pandemia (Sindemia) y la población tiene una mejor cultura y una cierta disciplina de vacunas”.

“Creo que este informe ha cumplido como una suerte de ‘termómetro’ de la epidemia, pero ahora ya no tiene tanto sentido y creo que ya no es necesario agobiarlos con un informe semanal”.

De todas maneras, Canals adelantó que podría publicar algún informe “cuando haya necesidad de alertar por alguna situación extraña”.

Críticos apuntan a vínculo por ser padrastro de Izkia Siches

No obstante, el anuncio también generó críticas, tomando en cuenta su vínculo con la expresidenta del Colegio Médico y actual ministra del Interior, Izkia Siches, debido a que es su padrastro.

Así lo deslizó el Pablo Araya, integrante del Regional Metropolitano del Colegio Médico y opositor de Siches en el Colmed.

“Si no los va a seguir haciendo en este contexto parece extraño. Cambia de gobierno y él termina con sus predicciones”, apuntó.

“Yo creo que había un contexto político, y esto me lo confirma, porque cambia de gobierno y él lo deja. Me parece que un científico debe ser siempre científico, no importa el gobierno que esté”, agregó.

Sin embargo, desde su entorno insistieron en las razones debido al “mejoramiento de la situación de la pandemia”, según indicó el matutino.

En ese sentido, apuntaron a un “cansancio natural” tras dos años elaborando el informe, por lo que “no sería necesario” continuar con este trabajo.