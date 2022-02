"No hay ninguna duda que tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya", señaló la futura ministra de Salud, María Begoña Yarza, tras sostener un encuentro con el actual titular de la cartera, Enrique Paris. Además, aseguró que los equipos de Salud y Educación de Gabriel Boric ya están manteniendo conversaciones sobre la vuelta a clases presenciales en medio de la pandemia.

La futura ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a la vuelta a clases presenciales en los colegios. En ese sentido, aseguró que “tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya.

La doctora de 58 años, escogida por Gabriel Boric, sostuvo una reunión con el ministro Enrique Paris este martes, donde hicieron el traspaso de información protocolar de cara al cambio de mando.

Tras el encuentro, aseguró que los equipos de los futuros ministerios de Salud y Educación ya están manteniendo conversaciones sobre el retorno a las aulas en medio de la pandemia.

“Lo más probable es que posterior al 11 de marzo, el Ministerio de Educación, quien lidere ese proceso, con nuestro apoyo y con los equipos técnicos que nos acompañan, tendrá una opinión acerca de los temas de retorno”, dijo Yarza.

En ese sentido, agregó que “eso a mí me parece que es la mejor expresión de lo relevante que es para el Presidente Boric y para nosotros el tema del retorno a clases”.

“Un retorno seguro, pero un retorno ya”

Finalmente, aseguró que “a mí en lo particular, como pediatra, me parece que no hay ninguna duda que tenemos que hacer un retorno seguro, pero un retorno ya. Así que en eso están los equipos que nos acompañan y que lideran hoy nuestros dos subsecretarios”.

Cabe recordar que el futuro equipo de Salud contará con la participación de Cristóbal Cuadrado en la Subsecretaría de Salud Pública y de Fernando Araos en la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Por su parte, el ministro Paris aseguró que la salud no es un tema de un gobierno en específico, sino una cuestión de Estado. “Se conoce la opinión actual del Ministerio de Salud y la opinión del Presidente Boric, y es probable que tengamos que conversar ese tema en profundidad”, aseveró.