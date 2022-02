Javiera Petersen será la próxima subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño del gobierno del presidente electo Gabriel Boric.

Este ministerio estará a cargo del ingeniero comercial, Nicolás Grau, quien también estará acompañado de Verónica Ilse Kunze en la Subsecretaría de Turismo; y Julio Salas en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Según el equipo del presidente electo, Petersen es militante del Partido Comunista y economista de la Universidad de Chile con un Magíster en Análisis Económico de la misma casa de estudios.

Tiene un Master in Science en Política y Gobernanza Económica Mundial de la London School of Economics y es PhD student en el UCL Institute for Innovation and Public Purpose.

Se ha especializado en desarrollo productivo y cambio estructural, políticas tecnológicas y de innovación, y la importancia de la banca de desarrollo para las estrategias de desarrollo de los países.

Así también, es directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas (OPES), un centro de pensamiento que realiza investigación aplicada y difusión enfocada en la elaboración e implementación de políticas públicas.