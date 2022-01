Tras contagiarse de covid-19 y relevarse que no contaba con su esquema de inoculación, la diputada Jenny Álvarez (PS) aseguró que no confía en la vacuna. "El Senado estuvo prácticamente cerrado de todos los contagios y, según la Presidenta (Ximena Rincón), están todos con sus tres dosis", señaló Álvarez. Cabe recordar que, luego de dar positivo a la enfermedad, toda la bancada del Partido Socialista debió permanecer en aislamiento preventivo, ya que días antes había participado de un almuerzo.

“Ha dado muestras claras que no es raro que yo me haya contagiado, supuestamente por no estar vacunada. El Senado estuvo prácticamente cerrado de todos los contagios y, según la Presidenta (Ximena Rincón), están todos con sus tres dosis”, señaló en entrevista con 24 Horas.

Sin embargo, cabe recordar que la vacunación no impide los contagios, sino que reduce los síntomas y las probabilidades de caer hospitalizado en UCI o morir.

El caso de Álvarez de dio a conocer el lunes de la semana pasada y generó estragos en la Cámara. Lo anterior, ya que había compartido un almuerzo con la banca del PS días antes, por lo que todos los diputados del partido debieron permanecer en cuarentena preventiva y hacerse un PCR.

Esta situación impidió que se realizaran las votaciones con normalidad en la Sala, por lo que debieron postergarse.

“Agradezco que nadie salió contagiado de la bancada con la que yo estuve almorzando. Estuve con mascarilla, tomando todas las medidas como corresponde”, dijo la legisladora.

Días después de conocerse esto, desde el Partido Socialista emitieron un comunicado público, en el que decían no compartir la decisión de su colega. “Si bien en nuestro país la vacunación es voluntaria, existe una responsabilidad personal, que en el caso de las autoridades es, por cierto, mayor”, consignaba el documento.

Además, este hecho revivió una polémica originada por la diferencia entre parlamentarios y funcionarios del Congreso. Mientras que a los primeros no se les exige el esquemas de vacunación, a los segundos se les pide el Pase de Movilidad para desempeñar sus labores.

“Yo no contagié a nadie más. Hubo otra colega que generó contagios en la Sala con toda la vacunación completa”, comentó Álvarez, refiriéndose a Érika Olivera (IND-comité RN).

Por otra parte, aseveró que “el Presidente (Diego Paulsen) nos informó que el día lunes, de la semana aquella, vino un diputado desde Brasil que esta a contagiado de covid, de la UDI”.

Finalmente, Álvarez expresó que no es antivacuna. “Tengo todas las vacunas y hace muy poco me he puesto un par de vacunas que me faltaban. Se han dicho muchas mentiras”, concluyó.