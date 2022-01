El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este jueves a la decisión de fiscal nacional Jorge Abbott de pedir informes a la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público sobre los dichos del dirigente camionero Juan Araya, que acusó que el Gobierno instó al paro del gremio en 2020 y aseguró que no descartan presentar acciones legales contra el camionero.

En entrevista con el canal 24 horas, Delgado aseguró que Abbott tiene derecho a pedir el informe, pero considera que lo más grave de todo es que Araya realizara una acusación “al voleo”, pese a que después matizaría sus dichos.



“El fiscal (nacional) tiene todo el derecho a pedir el informe, veremos qué le dice su equipo jurídico, pero para nosotros lo más impresentable es que una persona, al voleo, haga una declaración de este tipo, me refiero a Juan Araya“, afirmó el ministro del Interior.

De acuerdo al secretario de Estado, las declaraciones de Araya fueron irresponsables, pues ha generado una confusión, que ni siquiera pudo aclarar cuando se desdijo.

“Las declaraciones de Juan Araya son tremendamente irresponsables, sobre todo escuchando la secuencia de estas: la primera es confusa, ambigua, dice que una persona dijo, después en una entrevista en otro canal también fue bastante ambiguo y se desdice de alguna forma de lo que habría dicho”, añadió Delgado.

Igualmente, indicó que si el dirigente no se desdice con más fuerza, evalúan presentar acciones legales.

“Nosotros le vamos a exigir a Juan Araya que aclare sus dichos y lo haga a la brevedad posible, si no estamos estudiando incluso las acciones legales correspondientes”, comentó.

Cabe recordar que ayer miércoles, Araya -presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC)- dijo que el Gobierno le pidió a Sergio Pérez, líder de la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC), que realizarán el paro de 2020 para que se aprobaran una serie de leyes en materia de seguridad.

“En el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (…) ese paro, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen. Y al final, (en) ese paro el control lo tomaron los choferes. Pero eso es parte de la historia”, aseguró Araya.

Pero horas más tardes, el mismo dirigente de los camioneros se desdijo, afirmando que en el programa Hola Chile de La Red que “fue un comentario dentro del gremio”.