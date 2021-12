El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, realizó el cierre de campaña la noche del jueves en el Parque Araucano en la comuna de Las Condes, donde dio un discurso a eso de las 21:30 que estuvo centrado en su competidor, Gabriel Boric.

Hasta el Parque Araucano de Las Condes se congregaron cientos de adherentes de Kast, donde el candidato aseguró que desde la izquierda y el Partido Comunista han construido “noticias falsas” sobre su figura.

“Los verdaderos mentirosos, los verdaderos constructores de las noticias falsas son ellos, la izquierda es experta en eso. Hoy algunos de izquierda están callados, están silenciados ¿Dónde están?, ahí están engañando a los chilenos, indicó.

Además, sostuvo que Boric no es una mala persona, sino sus ideas, para posteriormente acusarlo de engañar a los “chilenos” y ser una “falsedad”.

“Gabriel Boric no es una mala persona, no lo es, pero tiene malas ideas, y tiene mala compañía, y ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile, es el mismo que no quería sancionar a los que agredían a Bomberos, es él mismo que se juntó con un asesino terrorista que asesinó a Jaime Guzmán”, afirmó

“Es el mismo que ha avalado la violencia después del 18 de octubre. Y aquí no hay noticia falsa, señor Boric usted es la falsedad, usted ha querido cambiar su imagen, desde como se viste hasta lo que opina. No vamos a permitir que engañe a los chilenos de buena voluntad”, agregó.

¡Por un futuro diferente! Hoy todo Chile levanta su bandera y grita fuerte que Chile es y será un país en libertad. ¡Atrévete! #LaFiestaDeChile https://t.co/rNEI5DOdS1 — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 16, 2021

Además, también mencionó en su discurso a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, asegurando que son reflejo de las políticas de la izquierda, calificándolas de “narco dictaduras”.

“La izquierda sólo promueve pobreza, esa pobreza que ha arrastrado a Venezuela, Nicaragua y Cuba, ha cosas increíbles, donde las personas huyen de ahí, porque esa narco dictadura sólo trae pobreza y miseria”, sostuvo.

“Vamos a salir a votar con energía y vamos a ganar por un amplio margen, porque eso es lo que he escuchado a lo largo de Chile”, cerró.