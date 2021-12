Manuel José Ossandón (RN) explicó por qué decidió respaldar a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. "Yo tengo diferencias con los dos, pero con Boric tengo un océano y con Kast tengo un lago, que puede achicarse bastante", señaló. Asimismo, detalló parte de las sugerencias que hizo al candidato del Frente Social Cristiano para modificar su programa y analizó al Partido Comunista, afirmando que "el PC que vamos a enfrentar ahora no es el de Bachelet".

Este jueves, el senador Manuel José Ossandón (RN) explicó los factores que lo llevaron a respaldar a José Antonio Kast de cara al balotaje del 19 de diciembre, afirmando que está realizando un “sacrificio humano bien fuerte”.

“Uno tiene que aprender de la experiencia. Cuando me tocó negociar con el presidente Piñera, en que yo puse ciertas condiciones, era decir ‘mire, yo creo que estos son los cambios que hay que hacer si uno quiere gobernar’. Pero hoy día, en el momento que estamos, no hay tiempo ni lugar para caudillos”, señaló en entrevista con Radio Bío Bío.

Cabe recordar, tras la primera vuelta presidencial, Ossandón expresó que no entregaría su apoyo al líder del Partido Republicano si no cambiaba su programa.

Ante ello, explicó que no puso condiciones, sino sugerencias que “son fundamentales para un posible gobierno. Además, las sugerencias son enfocadas en ganar una elección, porque muchas veces en mi sector, cuando hablas de temas electorales, te dicen que eres populista, pero no sacas sacas con no tratar de transmitir las cosas para ganar”.

La Radio tuvo acceso a un documento en que el legislador afirma que votará por Kast “porque hoy, en contraste con la candidatura de izquierda, es la mejor opción y porque tiene un liderazgo, consistencia, carácter y preparación para enfrentar temas importantes y sentidos para la ciudadanía”.

En ese sentido, indicó que “yo tengo diferencias con los dos, pero con Boric tengo un océano y con Kast tengo un lago, que puede achicarse bastante”.

Diferencias con Apruebo Dignidad

En cuanto a la candidatura de Apruebo Dignidad, representada por Gabriel Boric, aseveró que la hegemonía del Partido Comunista es un tema a considerar.

“El Partido Comunista que vamos a enfrentar ahora no es el de Bachelet. Ese PC estaba en las sombras y tenía dos ministerios; ahora son el partido más importante y más grande de la coalición que apoya a Boric”, dijo.

Asimismo, criticó a la tienda liderada por Guillermo Teillier, asegurando que “hablan como que son los verdaderos dueños de los DDHH, como que tienen una superioridad moral, pero cuando hablan de Nicaragua, de Corea del Norte, de Cuba y de Venezuela de quedan callados”.

En ese sentido, afirmó que José Antonio Kast debe “robarles la bandera de los Derechos Humanos, reconociendo que aquí sí se violaron los DDHH y que él dé garantías de que eso nunca va a pasar”.

Condiciones de Sichel

EL senador criticó las 9 condiciones que propuso Sebastián Sichel, excandidato presidencial de Chile Podemos Más, para respaldar a Kast.

“Cometió un error inmenso, porque si yo soy candidato a la presidencia de un sector, tengo un día o dos para hacer los gestos, y a lo mejor horas”, comentó.

Tras los comicios del 21 de noviembre, el exministro de Desarrollo Social se tomó unos días libres y, recién esta semana, se abrió a la posibilidad de apoyar al aspirante del Partido Republicano.

“Es absolutamente irrelevante, porque en esa semana ya no tiene ningún adherente. Todos ya han tomado decisiones, porque Sichel no es un líder que viene de hace años trabajando o que formó un partido. Perdió una oportunidad de oro”, apuntó Ossandón.

Un sacrificio humano

Al apoyar al candidato del Frente Social Cristiano, Ossandón reconoció que “estoy haciendo un sacrificio humano bien fuerte, porque la última semana, republicanos en masa llamaban a votar en contra del ‘traidor’ Ossandón. hora, necesitan que apoye a su candidato”.

“Lo hago por Chile, pero espero que señores como Kaiser sean eliminados del mapa, porque es un contrasentido. Yo conozco hace años a José Antonio y tengo grandes diferencias, pero tiene una relación extraordinaria con su señora, su familia y todos. No es un misógino ni está en contra de las mujeres”, agregó.

Finalmente, dijo que la mayoría de la gente que votó por él en las elecciones parlamentarias -donde salió reelecto como senador- no votó por Kast en primera vuelta.

“Yo creo que votó harta gente por Boric, por ME-O. (…) Kast ganó porque el gobierno de Piñera tiene todos los récords en delincuencia”, precisó.

Escucha la entrevista completa a continuación: