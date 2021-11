El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, salió a responder ante el pronunciamiento de Contraloría sobre el proyecto de venta de gas por parte de un grupo de municipios.

El jefe comunal y presidente de la “Asociación de Municipios por el gas a precio justo”, se refirió este lunes al pronunciamiento de Contraloría, que indicó que los municipios no tienen la facultad legal para su venta legal.

“Las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”, señaló el organismo.

Alcalde Rivas apuntó al Congreso

Al respecto, el alcalde Rivas indicó que esperaban una respuesta en este sentido, agradeciendo el pronunciamiento asegurando que con esto se deja en claro que el Congreso debe involucrarse en la situación.

“Creo que es un buen pronunciamiento. Esto ya lo conocíamos, por lo tanto no nos sorprende la respuesta que el contralor da”, dijo a Radio Bío Bío.

Además, dio cuenta que ellos en ningún caso quieren vender gas a los vecinos, como término legal, sino que distribuir, algo similar a como funcionan las farmacias populares.

“Los municipios no vendemos, los municipios lo que hacemos es distribuir. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca, es lucrar, por lo tanto no nos metemos en una actividad comercial propiamente tal”, agregó Rivas.

Sostendrán reuniones con parlamentarios

El jefe comunal señaló que ya tienen algunas reuniones agendadas con algunos parlamentarios para comenzar la discusión en el Congreso y acelerar un proyecto que les permita tener un marco legal para que las municipalidades puedan involucrarse en el negocio del gas.

“Efectivamente el contralor Bermúdez le dice al Parlamento ‘pónganse las pilas’, ‘ustedes tienen que legislar’. Y en ese aspecto el contralor empatiza perfectamente con más de 200 alcaldes que pertenecen a esta asociación”, aseguró.

Ya pedimos a la comisión de Energía de la Cámara de Diputados que nos reciba el miércoles, para que se pueda crear una ley corta, que nos permita entrar en la venta, pero sin fines de lucro”, sentenció.