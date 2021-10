Actualmente, Chile es el país de América del Sur con más casos nuevos de covid-19 al día por millón de habitantes, tendencia que no muestra signos de parar.

Según El Mercurio, la tasa respectiva es de 67 diagnósticos por jornada, con lo cual superamos a Brasil (50), Uruguay (46) y casi duplicamos a Bolivia (31).

En su balance del miércoles, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 1.206 infecciones y un alza de 49% y 61% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente.

Por su parte, la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford también documenta esta alza con una tasa de 70,65 casos por millón de habitantes entre el 14 y 20 de octubre.

¿Razones?

De acuerdo a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, esta situación tiene varias explicaciones.

Por ejemplo, el especialista lo ligó al nivel de reapertura logrado y una “baja conciencia de riesgo”.

Además, lo relacionó a la gran cantidad de personas que han decidido no unirse al programa de vacunación (1,2 millones).

“Es una población susceptible y no hay que olvidarnos que de los que se están enfermando, queda en evidencia, son fundamentalmente personas que o no tienen las dosis completas o no se han vacunado, sencillamente”, dijo al citado medio.

Con Sánchez estuvo de acuerdo Vivian Luchsinger, viróloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

“Si uno analiza el número de infectados, la mayoría no ha sido vacunado o lo ha sido en forma incompleta. Por eso es fundamental la vacunación”, sostuvo.

No obstante, paños fríos fue lo que puso Manuel Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián.

Lo anterior porque, a su parecer, nuestro país muestra más casos que sus vecinos ya que cuenta con un mejor sistema de registro.

Vacunación

Aunque el alza de casos comenzó a advertirse ad portas de las Fiestas Patrias, este posible inicio de nueva ola – hasta el momento – no ha disparado otros indicadores, como el de la ocupación UCI y el de muertes.

¿La razón? Aunque no previenen los contagios, las vacunas sí evitan cuadros graves y quedar grave, conectado a ventilador. Es decir, las inmunizaciones funcionan.

A diferencia de las abultadas cifras de mediados de 2020 y entre marzo y julio de 2021, durante la primera semana de septiembre murieron 138 personas por covid-19, lo que bajó a 69 a mediados de ese mes y a 38 la semana del 11 al 17 de octubre.

El domingo, el ministro Enrique Paris se refirió al alza de casos, enfocado en el peligro que enfrentan los no vacunados.

“El virus busca los nichos de la gente no vacunada, por eso es que son tan importantes los rezagados. Esas personas son las que se van a enfermar, se van a morir y van a contagiar a sus parientes”, dijo a CHV – CNN Chile.