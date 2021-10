Los presidentes de RN y Evópoli respaldaron a Sebastián Sichel tras la publicación de un reportaje que lo acusa de recibir aportes irregulares por parte de empresas pesqueras en su campaña al Congreso de 2009. Sin embargo, no descartan que existan "descolgados" después de esta polémica.

Tras una reunión entre los partidos de Chile Podemos Más, los timoneles de Renovación Nacional y Evópoli respaldaron a Sebastián Sichel. Esto, luego de que un reportaje de CNN Chile lo acusara de recibir aportes irregulares de empresas pesqueras para su campaña a diputado en 2009.

El senador Francisco Chahuán, presidente de RN, señaló que el candidato oficialista “está siendo objeto de una operación política artera” y que no se mide con la misma vara a los demás aspirantes a La Moneda.

“Mientras Gabriel Boric legitima la violencia, donde apoya que el comandante Emilio no sea extraditado, mientras no muestra con claridad un programa de gobierno, mientras vuelve a insistir en una acción irresponsable respecto de la migración, creemos que no hay un trato igual”, apuntó contra la carta de Apruebo Dignidad.

Además, aseguró que le han pedido “altos niveles de probidad” a Sichel y que, en ese sentido, el exministro de Desarrollo Social ha daño señales de que dice la verdad.

Por su parte, el diputado Andrés Molina, timonel de Evópoli, afirmó que “le creemos y lo vamos a seguir apoyando. Éstas era prácticas (financiamiento irregular) muy usuales en la política anterior y que, gracias a Dios, con la ley cambió”.

Asimismo, expresó que la Democracia Cristiana, anterior partido de Sichel, debería hacer una autocrítica sobre este caso.

Sobre la posible fuga de votos hacia otras candidaturas, Molina aseveró que “han habido descolgados antes, puede haber descolgados después. Así es la política y esto (acusaciones) daña a las personas que tratamos de hacer bien las cosas”.

Críticas de parte del oficialismo

El diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, dijo que “yo creo que cuando uno comete un error, tiene que asumirlo y pedir las disculpas y enmendarlo a futuro. Cuando tú responsabilizas a un tercero, a un partido político, no es el gesto que yo esperaría de un candidato presidencial”.

Sobre la eventual responsabilidad de la DC en este caso, el legislador sostuvo que “más allá que se investigue a la Democracia Cristiana, aquí el foco está en relación a su conducta (la de Sichel). Si él no tuvo conocimiento respecto a los donantes para que él hiciera campaña, no es justificable”.

Finalmente, reiteró que la carta de Chile Podemos Más debería adoptar una actitud más humilde y pedir disculpas. “Sobre la candidatura, espero que con esa humildad que espero ver se pueda sumar más gente de RN, más gente del pacto. No puedo desconocer que hay varios parlamentarios que quieren más bien tener una libertad de acción”, cerró.