El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que el presidente Sebastián Piñera debería ir a la cárcel si se comprueba su responsabilidad en las violaciones de Derechos Humanos registradas durante el estallido social.

En entrevista con la sección Sin Llorar, que conduce Tomás Mosciatti en el programa El Candidato de Mega, el abanderado opositor desestimó las críticas por su supuesta falta de experiencia para llegar al sillón de La Moneda.

“Tengo experiencias en varias dimensiones, pero para ser Presidente se requiere un liderazgo colectivo que recoja esas experiencias. Y cuando se construyen las condiciones colectivas para poder encabezar un proyecto de estas características, me parece que se puede avanzar y lo hemos hecho de manera responsable”, señaló.

“Este gobierno cuando llegó dijo que iba a ser de los mejores, con más postítulos, con más experiencia, y la verdad que los resultados que hemos visto son desastrosos”, agregó.

En ese sentido, si bien no fue categórico, apuntó a lograr un crecimiento por sobre los 3,5 puntos durante un eventual Gobierno.

“No tengo una bola de cristal (…) Nosotros queremos tomar ritmos de crecimiento ojalá como los que se tuvieron en la década del noventa, pero con otro modelo de desarrollo. Ojalá podamos tener un crecimiento en los primeros años por sobre los 3,5 puntos”, adelantó.

Acusación constitucional

Consultado respecto a una eventual acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por el escándalo derivado de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga, Boric afirmó estar a favor de presentar la acusación constitucional.

“Acusar a un presidente de la República no es algo baladí, y por lo tanto lo que he pedido y que vamos a hacer, es reunir todos los antecedentes. Hay ciertas cuestiones que todavía queda dilucidar, por ejemplo si es que hubo o no elusión de impuesto mediante el mecanismo de los paraísos fiscales”, opinó.

“La acusación constitucional va. No tendría problemas en votar a favor de una acusación constitucional en contra del presidente de la República, porque creo que ha hecho cosas muy graves”, agregó.

Respecto a su nula asistencia a la comisión investigadora de Dominga que se abrió en la Cámara de Diputados, Boric se defendió argumentando que “justo era los lunes donde me tocaba estar en Magallanes”.

Piñera y violaciones a los DDHH

Respecto a las violaciones a los Derechos Humanos registradas durante el estallido social, el candidato de Apruebo Dignidad reiteró sus intenciones de colocar los antecedentes en manos de tribunales internacionales para que se persigan eventuales responsabilidades.

“Creo que (Piñera) tiene responsabilidad política y eventualmente responsabilidad penal, como Presidente de la República. Tiene que responder ante los tribunales que sean necesarios”, sentenció Boric.

Y sobre si eventualmente debiera ir a la cárcel, como otros condenados por violaciones a los derechos fundamentales, el abanderado presidencial aseveró que “si es que se determina que tuvo responsabilidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos en Chile ,como cualquier ciudadano que comete ese tipo de delitos, por supuesto que tiene que ir a la cárcel”.

Por último, evitó señalar si negociaría una salida al mar con Bolivia, pese a lo cual adelantó que intentará mejorar las relaciones con el país vecino.

“La soberanía no se negocia y ahí hay políticas de estado y que me parece que hay ciertos temas en los cuales uno tiene que tener una política de largo plazo. Espero mejorar sustantivamente las relaciones con Bolivia y me encantaría terminar con esta vergüenza de que hasta el día de hoy no tengamos una embajada en Bolivia”, apuntó.

