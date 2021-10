El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a su irrupción en la carrera hacia La Moneda y a las fracturas que generó su postulación en el pacto de la centro izquierda.

En el programa El Candidato, de Mega, ME-O señaló que cada una de sus campañas “empujó los límites de Chile” y que siempre buscó instalar temáticas relevantes mientras “la Concertación, los grandes empresarios y Piñera me inventaban causas judiciales”.

Sobre su candidatura unilateral, que se desmarcó de Yasna Provoste, indicó que “a veces, cuando un partido no quiere cupos, arriesga todo y uno va por cuarta vez, después de haber ganado juicios, perseguido por fiscales, ¿por qué no estaríamos en este momento histórico proponiéndole al país en 2022 un plan de emergencia nacional?”.

Asimismo, tuvo palabras para las frustradas candidaturas de Alejandro Guillier y Rodrigo Peñailillo, quienes acusaron falta de unidad del bloque tras la presentación de la candidatura de ME-O.



“Da lo mismo todo esto, yo no voy a polemizar con Alejandro. Alejandro se inscribió dos meses antes para ser candidato a presidente por el PRO”, dijo.

En ese sentido, agregó que “yo los sigo queriendo, no me importan sus declaraciones. Saben ellos que no están diciendo todo lo que hay que decir”.

“Por eso rompí con la Concertación”

Consultado sobre su apoyo a candidatos de la centro izquierda en elecciones pasadas, como Ricardo Lagos o Michelle Bachelet, Enríquez-Ominami dijo que rompió con la Concertación tras las múltiples privatizaciones.

“Ricardo Lagos se derechizó, Michelle Bachelet se quedó corta las dos veces y Piñera ha sido un gobierno desastroso. ¿Podemos regalarnos por primera vez, en treinta y tantos años, una alternativa distinta al duopolio?”, sostuvo.

En ese contexto, expresó que encontrar un candidato óptimo es una decisión compleja y que la democracia no se basa en “formar una iglesia o buscar un santo”.

“Somos los verdaderos ministros de Hacienda”

Sobre un posible rescate del 100% de los ahorros previsionales, dijo que los retiros han aumentado el subsidio de la demanda, lo que ha permitido que la oferta funcione.

“La economía del consumo sobrevivió más bien que mal en un momento inédito, dramático. Si no fuera por nosotros los chilenos, que somos los verdaderos ministros de Hacienda de Chile, esto sería aún más grave”, agregó.

Sobre el sistema de pensiones, aseveró que “yo quiero un fondo más parecido a lo que tienen nuestros hermanos militares y Fuerzas Armadas, donde uno no cotiza, contribuye; donde la pensión promedio es de $800.000, no como la de los profesores”.

Conflicto migratorio

En cuanto a su política migratoria, aseguró que “no pueden venir todos ni vamos a echar a todos. (…) Lo que hay que hacer es planificar e incluso repartirnos cuotas entre países”.

“A mí no me sirve traer a un inmigrante y no darle ni siquiera agua, porque también tengo a un millón de chilenos fuera de Chile. Hay que construir una política planificada de no selección”, añadió.

Finalmente, se refirió a temas internacionales, donde mencionó que el bloqueo a Cuba resulta “obsceno” y que está a favor de un canje con Bolivia para negociar una salida al mar.

Revisa la entrevista completa a continuación: