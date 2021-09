Con el fin del Estado de Excepción Constitucional por la pandemia, hoy 30 de septiembre, el Gobierno tuvo que modificar por tercera vez el plan Paso a Paso, la estrategia sanitaria introducida en julio de 2020 para contener el coronavirus.

¿Cómo se definirán las libertades, limitaciones, los avances y retrocesos bajo este nuevo marco, que contempla “restricción” y no cuarentena?

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) señalaron que eso se realizará tomando en cuenta indicadores que permitan monitorear la evolución de la pandemia en cada localidad, analizando tendencias en el tiempo junto a antecedentes particulares que sean relevantes, por ejemplo tasa de casos nuevos, evolución de contagios en las últimas dos semanas y el análisis del número reproductivo efectivo (R0).

Sumado a ello se mirará el cambio de la positividad de exámenes PCR y de antígeno, la ocupación de camas UCI, el avance en el plan de vacunación, la trazabilidad, el tiempo transcurrido desde el último cambio de paso y las características locales, es decir población o ruralidad.

Las nuevas fases son restricción, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada en línea con la vigencia de la Alerta Sanitaria, medida que mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la importancia de otras formas de autocuidado, como lavado constante de manos y ventilación.

A continuación, conoce el detalle de qué se puede hacer o no en cada fase de este “Paso a Paso 4.0”.

Reuniones en residencias particulares

Restricción: máximo 5 personas.

Transición: máximo 5 personas, o 10 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado.

Preparación: máximo 10, o 25 con pase.

Apertura inicial: 20, o 50 con pase.

Apertura avanzada: máximo 20, sin límite si todos tienen pase.

No obstante, en este caso siempre debe existir al menos 1 metro lineal de distancia entre personas. Por ende, la capacidad máxima de una casa para recibir visitas es si todos los asistentes pueden guardar la distancia mínima estipulada.

Atención presencial a público: comercio, museo, parques de diversiones o ferias laborales

Restricción: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 12 metros cuadrados (m2).

Transición: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 10 m2, con un mínimo de tres clientes.

Preparación: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 6 m2, con un mínimo de cuatro clientes.

Apertura inicial: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 4 m2, con un mínimo de cuatro clientes.

Apertura avanzada: sin restricción.

En este caso nuevamente se debe entender que el aforo va directamente relacionado con la superficie disponible. Es decir, en fase 4, si un recinto desea operar y cuenta con 40 m2, el máximo de asistentes serán 10 personas.

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Aunque en todo el plan la asistencia es voluntaria, su apertura es obligatoria en preparación, apertura inicial y apertura avanzada.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

En todas las fases están permitidas y en apertura avanzada no tienen restricción, pero sin dejar de lado el distanciamiento.

Actividad en gimnasios y similares

Ojo con las distancias requeridas. El aforo irá de la mano con la superficie del local.

Restricción: solo en espacios abiertos, con asistentes que tengan Pase de Movilidad habilitado y siempre con dos metros entre máquinas.

Transición: siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados, solo asistentes con pase.

Preparación: siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados, solo asistentes con pase.

Apertura inicial: siempre debe haber un metro de distancia entre máquinas. En espacios cerrados, solo se permiten asistentes con pase.

Apertura avanzada: en espacios cerrados, solo se autoriza presencia de asistentes con pase.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

Nuevamente hay que poner atención a las distancias requeridas.

Restricción: solo en espacios abiertos y con asistentes que tengan pase habilitado. Siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas con un máximo de dos personas por mesa.

Transición: siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas. En espacios cerrados solo se aceptan asistentes con pase y un máximo de dos personas por mesa.

Preparación: siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas. En espacios cerrados, solo se aceptan asistentes con pase.

Apertura inicial: siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas o un metro entre mesas individuales. En espacios cerrados solo se aceptan asistentes con pase.

Apertura avanzada: en espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividad física y deporte

Restricción: solo en lugares abiertos, máximo 5 personas.

Transición: 10 en lugar abierto y 5 en cerrado, solo con pase.

Preparación: 100 o 200 si todos tienen pase en lugar abierto, o 25 en lugar cerrado, 100 con pase.

Apertura inicial: 250 o mil si todos tienen pase. En lugares cerrados 100, pero 250 con pase.

Apertura avanzada: en espacios cerrados, solo asistentes con pase.

Actividades sin interacción entre asistentes

Aquí hay una diferencia: si es que el recinto tiene o no infraestructura previa con butacas o bancas fijas durante eventos como seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatro, circos, etc.

– Si recinto la tiene:

1. Restricción:

Lugar abierto: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: prohibidos (solo excepciones: funerales y cultos religiosos).

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad, por ejemplo 10% del aforo y un máximo de 25 personas en espacios abiertos.

Prohibido el consumo de alimentos.

2. Transición:

Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad, por ejemplo 15% del aforo y un máximo de 50 personas en espacios abiertos.

Prohibido el consumo de alimentos.

3. Preparación:

Lugar abierto: 60% del aforo total definido con Pase de Movilidad.

Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

Lugar cerrado: 50% del aforo total definido con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad.

4. Apertura inicial:

Lugar abierto: 70% del aforo total definido con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 60% del aforo total definido con Pase de Movilidad. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad.

5. Apertura avanzada: sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en apertura inicial.

– Si es que el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas

1. Restricción: ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metros de distancia entre ellos, más un aforo de una persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 25 o 50 con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: prohibidos, menos excepciones como funerales y cultos religiosos. Prohibido el consumo de alimentos.

2. Transición: ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metros de distancia entre ellos, más un aforo de una persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 50 o 100 si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 50 con Pase de Movilidad. Prohibido el consumo de alimentos.

3. Preparación: ubicación de asistentes permanente y a un metro de distancia entre ellos, más aforo de una persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 metros entre asistentes.

Lugar abierto: 200 o mil personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 500 si todos tienen Pase de Movilidad.

4. Apertura inicial: ubicación de asistentes permanente y a un metro de distancia entre ellos, más aforo de una persona cada 2 m2.

Lugar abierto: 500 o 5 mil si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 250 o mil si todos tienen Pase de Movilidad.

5. Apertura avanzada: sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en apertura inicial.

Actividades con interacción entre asistentes

Es decir, eventos como citas sociales o fiestas donde no mantiene ubicación fija, no se guarda un metro de distancia, no se usa mascarilla de forma permanente o se consume alimentos.

Restricción: cumplir aforo de una persona cada 10 m2, solo en espacios abiertos y con un máximo de diez personas solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Transición: cumplir aforo de una persona cada 10 m2, solo en espacios abiertos y con un máximo de 20 personas solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Preparación: cumplir aforo de una persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 100 si todos tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Apertura inicial: cumplir aforo de una persona cada 4 m2, máximos de:

Lugar abierto: 250 o mil personas si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 250 si todos tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Apertura avanzada: sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en apertura inicial.

Actividades presenciales en clubes de adulto mayor y centros

Día

Restricción: prohibidas.

Transición:

Centros día: solo para actividades individuales con agendamiento previo. Asistentes necesitan contar con pase habilitado.

Clubes de adulto mayor: máximo cinco personas, o 10 con pase.

Preparación:

Centros día: actividades grupales con máximo de 5 personas en un determinado espacio, que requieren pase.

Clubes de adulto mayor: 10 personas, o 20 máximo con pase.

Apertura inicial:

Centros Día: actividades grupales con un máximo de 10 asistentes, que necesitan pase.

Clubes de adulto mayor: máximo 20 personas en total, o 40 si todas tienen el documento de movilidad.

Apertura avanzada:

Centros día: no hay restricción de aforo, aunque todos los asistentes deben tener pase.

Clubes de adulto mayor: un tope de 20 personas, lo que no tiene restricción si todos los presenten portan pase.

“Medidas transversales” al Paso a Paso

Aunque con el fin del Estado de Excepción, el cese del toque de queda y la actualización del Paso a Paso se siente más libertad, las medidas de autocuidado no se van a ninguna parte.

“Se recomienda que en todas las actividades y especialmente en las de mayor riesgo de contagio se utilice mascarillas quirúrgicas o de tres pliegues, ya que estas tienen un porcentaje mayor de filtración, disminuyendo el riesgo de contagio”, indicaron desde el Minsal.

“El mayor riesgo de contagio se determina tomando en cuenta factores como lugares cerrados, con mala ventilación, donde no se pueda mantener la distancia física de 1 metro”, añadieron.

Un uso correcto de la mascarilla implica que esta debe cubrir nariz y boca, se debe ajustar con precisión a los lados de la cara y debajo del mentón, sin dejar espacios, y su recambio es al menos cada cuatro horas.

Su uso es obligatorio en lugares cerrados, abiertos urbanos y en el transporte público y privado.

No obstante, las excepciones aplican para personas comiendo en lugares especialmente habilitados para eso, integrantes que vivan en la misma residencia, personas que se encuentren solas en un espacio cerrado o que se encuentren ejecutando alguna actividad deportiva durante el ejercicio de la misma.

A lo anterior se suman personas que desarrollen actividades donde se utilice el rostro o la voz como medio de expresión, con un máximo de 2 horas, y a las playas o piscinas, siempre que no estén en movimiento y a 2 o más metros de otras personas.

Mantener al menos un metro lineal entre personas, la ventilación de espacios cerrados y el lavado de manos también son consideradas como medidas transversales en este Paso a Paso.

Lee el documento completo a continuación