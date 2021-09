Tras casi 5 horas de discusión, la Cámara Baja aprobó este martes el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales, en una sesión que dejó curiosas intervenciones y conversaciones por parte de los parlamentarios.

Una de las aseveraciones que más llamó la atención fue la del diputado socialista, Marcelo Schilling, que luego de abstenerse en la votación, declaró que, “le entregamos a Piñera un país ordenado y en crecimiento y está devolviendo un mojón“.

Por su parte, Raúl Florcita Alarcón, también conocido como Florcita Motuda, realizó una insólita intervención en el marco del debate y votación del proyecto que busca concretar el cuarto retiro del 10%.

El legislador aprovechó sus minutos para argumentar su posición respecto a la iniciativa con un minuto de silencio que generó confusión en la Sala.

“Me importa un …el comando de Sichel”

El parlamentario RN, Tomás Fuentes, uno de los más cercanos en el partido al candidato presidencial, Sebastián Sichel, fue captado por una cámara mientras hablaba por teléfono y advirtió que votaría a favor del retiro.

Lo que llamó la atención fueron las palabras del diputado. “Me importa un…, el comando de Sichel a mí no me ha ayudado en nada… el huevón de Schalper… me están acá grabando…”, dijo por celular antes de percatarse que era grabado.

Finalmente, Fuentes votó en contra del proyecto del cuarto retiro.

Finito. Parece q al diputado designado Tomás Fuentes lo dejaron solo para defender el 4to retiro y más encima acompañado de Schalper. Qué podría salir mal? 😂 "Me importa un pico, el comando de Sichel no me ha ayudado en nada y el hueón de Schalper”#CuartoRetiroONoHayVotos pic.twitter.com/6i188dZNdE — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) September 29, 2021

Bonus Track

En la misma jornada, pero durante la discusión de la moción que aprobó el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, el diputado Diego Schalper, sufrió un lapsus que no pasó desapercibido.

“¿Alguien a estar alturas del partido, con todo lo que hemos aprendido de la genética y de todas las disciplinas biológicas, se permite decir que un niño de 14 años… perdón, de 14 meses de vida en el vientre materno, no tiene Derechos Humanos?”, preguntó a sus colegas.