Dos amigos de las tres personas desaparecidas en Cobquecura y que son intensamente buscados por sexta jornada en las costas de la región de Ñuble, conversaron con Radio Bío Bío sobre el hecho.

Marcos Alarcón y Miguel Santander hablaron sobre las esperanzas de que pueda haber un hallazgo en las próximas horas y el trabajo desplegado en la zona por parte de distintas entidades públicas y privadas.

Uno de ellos relató el momento exacto en que quedaron atrapados dentro de la cueva tras haber celebrado la noche anterior el cumpleaños de uno de los integrantes del grupo.

Miguel Santander cuenta que estuvo “50 minutos tratando de que no me llevara el mar”, hasta que un carabinero lo rescató.

Dentro de la cueva

En total fueron 10 amigos, de distintas ciudades, que llegaron hasta la costera ciudad para celebrar el cumpleaños número 37 de Jorge Leiva, una de las tres personas que aún están desaparecidas.

El pasado sábado por la mañana, mientras iban a comprar comida, siete de ellos quisieron acercarse hasta el roquerío para tomarse fotos, mientras el mar estaba a 100 o 150 metros, según el relato.

“Llegamos a una virgen que está en la entrada, la miramos un rato y seguimos un par de pasos adentro y en 10 segundos entró agua“, dijo Santander durante la entrevista.

Según el protagonista todo se volvió oscuro y las corrientes los arrastraban hacia la salida norte de la estructura “donde creemos que se fueron nuestros amigos“.

Luego de que el islote se inundara, Miguel perdió el rastro de sus compañeros. “Trataba de afirmarme de las rocas, pero como tienen algas me soltaba y el agua me llevaba para dentro”.

Al momento en que la marea bajó un poco, logró refugiarse sobre un banco de arena, se quitó la ropa mojada para desplazarse mejor y se afirmó para no ser arrastrado por las olas que seguían entrando.

Rescate y sexta jornada búsqueda

Santander afirma tras un largo rato pidiendo ayuda comenzó a sentir signos de hipotermia. En un momento escuchó que le devolvieron el llamado, lo que lo tranquilizó. Luego de eso dice que apareció un carabinero que le preguntó si estaba solo y lo ayudó a salir de la cueva.

Tres de los siete integrantes del grupo alcanzaron a salir antes que Miguel fuera rescatado. Ellos dieron aviso a las autoridades y fueron auxiliados por vecinos de la zona.

El rastro de Diego Águila, Ismael Botti y Jorge Leiva desapareció, por lo que de inmediato comenzaron las labores de búsqueda entre todos los que estaban presentes en el lugar. Hasta ahora van 6 días de trabajos y solo unas zapatillas encontradas a 9 kilómetros al norte son las pistas se tienen.

Marcos Alarcón fue uno de los primero en escapar tras la inundación y describió que el tiempo en la zona cambió de manera abrupta. Había “mucho viento y el oleaje se puso más bravo, ya no explotaba a 100 metros, si no que al lado de la entrada”

Lo anterior dificultó la acción de bomberos y carabineros que llegó 20 minutos después de la alerta.

Alarcón aprovechó la oportunidad y agradeció a todas las entidades que han colaborado con la búsqueda. Respecto al plazo de las exploraciones, dicen que esperan que se agoten todos los recursos necesarios para “dar esperanza y tranquilidad a la familia de los amigos”.

“No asimilamos un peligro”

“De todas la tragedias surgen cosas que aprender y cosas que mejorar”, dice Marcos Alarcón tras un periodo de reflexión después del accidente, pero agrega que “nos equivocamos en el minuto“.

El grupo no asimiló el peligro ya que “no había agua, no había lluvia, el mar no se veía cerca, no entramos ni hasta la mitad de la caverna, en ese contexto no se veía peligro“, concluyeron.

Finalmente llamaron a quienes lleguen a las zonas entre Constitución y Cobquecura a dar aviso ante cualquier pista que pueda servir para encontrar a sus amigos desaparecidos.

Escucha la entrevista completa a continuación: