El martes, el fallido candidato presidencial de La Lista del Pueblo, el profesor Diego Ancalao, presentó una querella criminal por la entrega de 23.135 firmas falsas ante el Servicio Electoral (Servel) en el marco de su carrera a La Moneda.

La acción judicial fue interpuesta en contra de Wladimir Iván Rojas Fernández y todos quienes resulten responsables por los delitos de falsificación de instrumento público, falsificación y uso de sellos, timbres o marcas y estafa por medio de falsificación de instrumento privado.

De los 33.369 patrocinios requeridos por ley, cerca del 65% venía con firma y timbre del notario Patricio Zaldívar Mackenna, quien murió en febrero y cuya notaría no funcionaba desde 2018.

En conversación con Canal 13, Rojas Fernández criticó duramente al excandidato, aseguró que se relacionó con este caso por hacerle un favor a la hermana de su hija, que no recibió dinero de parte de Ancalao y que su “único pecado” fue tratar de ayudar a la chica.

“A mí me dijeron que necesitaban legalizar firmas… Uno siempre conoce las gentes que se salta las reglas, y el notario que supuestamente yo busqué era un notario que se iba a saltar las reglas, pero que en rigor debiera existir… no uno muerto, no tenía idea de que el supuesto notario no existía, porque si yo llego a saber esto no me meto en esta cuestión”, señaló.

“Me dicen Wladimir, pucha, estamos buscando un notario, ¿conoces alguno? ‘Voy a preguntar’, le digo yo, y en eso pregunto y un conocido del lugar donde yo estaba me dice que hay uno que es certero… digo que sí, si hay uno, y me dan el número, el nombre de un intermediario. No conocí jamás notario alguno, yo conocí a un intermediario al que conocí el mismo día que conocí a esta gente, me refiero a la tal Denisse y al Ancalao, los conocí el mismo día y ellos hicieron el trato con el intermediario”, detalló.

Según sostuvo Rojas Fernández, la hermana de mi hija “estaba entusiasmada, la tenían cuenteada (…) como que eran la salvación de Chile. Para suerte de Chile se cruzaron con un fantasma y le salió todo para atrás porque son fuleros”, disparó.

Finalmente, el hombre expandió sus críticas contra Ancalao asegurando que el profesor “estaba consciente de lo que estaba haciendo” y que se “muestra como una blanca paloma” aprovechando que se encontró “con un desgraciado que tiene antecedentes”.

Efectivamente, Rojas Fernández fue parte de “Los Fantasmas”, la banda desbaratada en 2019 dedicada a cometer robos con intimidación bajo la modalidad “salida de bancos”.

Por esto, el hombre fue condenado en julio de este año en un procedimiento abreviado como cómplice de un delito de robo con intimidación y autor de un robo por sorpresa, tres delitos de hurto simple y asociación ilícita.

En total, Rojas recibió condenas de 541, 61, 61 y 61 días (724 en total), respectivamente, pero como estaba con la medida cautelar de prisión preventiva desde el 10 de abril de 2019 se dieron por cumplidas las penas privativas de libertad.