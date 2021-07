Mediante un comunicado de prensa, el Partido Progresista (PRO) anunció durante la jornada de este lunes que se restará de participar en elecciones primarias junto a Unidad Constituyente.

A pesar de que señalan en el mismo documento que mantendrán la unión con la coalición, no participarán de la consulta presencial acordada, argumentando que al no contar con la tutela del Servel como en las primarias legales, se deben asumir las complejidades del padrón electoral y un costo económico y organizacional de grandes proporciones.

“La mayoría de los partidos de la Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido por la Democracia y Ciudadanos) y el Partido Liberal–Nuevo Trato, han acordado una consulta presencial, como mecanismo para resolver una candidatura única del sector para las elecciones presidenciales de noviembre. Respetamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como Partido Progresista

no podemos hacernos parte de este proceso“, reza el comunicado titulado como “Declaración Partido Progresista de Chile”.

A lo anterior agregan, que si bien abre a la ciudadanía el proceso de decisión presidencial del pacto, “al no contar con la tutela del SERVEL como en las primarias legales, enfrenta el desafío de asumir las complejidades que presenta el padrón electoral y un coste económico organizacional y operacional de enorme envergadura“, siendo este el principal argumento de la decisión.

Sin embargo, esto no quiere decir que exista un quiebre por parte del PRO con Unidad Constituyente y los partidos que la componen, por el contrario, esperan mantener la unión con el conglomerado. “El Partido Progresista de Chile reitera su voluntad de estar en la unidad, y construirla juntos a los partidos y fuerzas comprometidas en ello. No participaremos de la consulta, por las razones ya expuestas, pero no nos restaremos de la Unidad y respetaremos la decisión de nuestros aliados de realizarlas“.

A raíz de esto, aclararon que seguirán promoviendo y participando de una lista única parlamentaria entre los siete partidos de la Unidad Constituyente más el Partido Liberal y Nuevo Trato. “Creemos que los partidos y movimientos de la centro–izquierda y el progresismo tienen una enorme oportunidad, y deben avanzar unidos en este nuevo ciclo electoral”.

Revisa el comunicado completo aquí: