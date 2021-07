En conversación con Podría Ser Otra Cosa, el senador Manuel José Ossandón, se refirió a su inhabilitación para sufragar durante las primarias presidenciales el pasado fin de semana.

La situación se dio en su local de votación en Puente Alto, donde según lo explicó, “yo fui a votar, como cualquier persona. El que está a cargo me dice que no estoy en la lista (…) Fui a hablar con el que estaba a cargo del local, saca un listado, y me dice que estaba acusado y que no tenía derecho a votar. Ahí dije, ‘aquí hay una movida que me están haciendo"”.

Tras este episodio, Ossandón afirmó que presentó documentos para aclarar la situación a lo que aseguró que “no estoy acusado (…) Si no hubiera ido a votar, en el minuto que me hubiera inscrito para mi reelección de senador habría quedado afuera“.

Recordemos que Ossandón se encuentra formalizado por el delito reiterado de trafico de influencias. El hecho se desencadenó cuando el primo del senador, Cristian Balmaceda, se querellara en su contra acusándolo de realizar presiones al Concejo Municipal de Pirque a favor de la empresa Cavilú SPA donde es socio su hijo, Nicolás Ossandón Lira.

Por lo anterior, el senador soslayó que “estoy usando todas las herramientas para demostrar que aquí yo no he hecho nunca tráfico de influencias, menos con un primo mío. Aquí hay una persecución, y lo que se hizo no solo es ilegal, sino algo sin precedentes”.

Escucha aquí la entrevista realizada por Rafael Venegas