Esta jornada de votaciones primarias presidenciales, el precandidato Ignacio Briones de Evópoli acudió a sufragar en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

En primera instancia, el precandidato hizo un llamado a “votar con convicción, y no por el mal menor”. Enfatizando que en su candidatura no existen las falsas promesas o propuestas engañosas que no puedan concretarse.

“Está lleno de listas de promesas, por eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos con no proponer ventas de humos, y sí propuestas bien hechas y realistas”, aseguró el político y economista.

A su vez, el militante de Evolución Política manifestó el apoyo que quiere otorgarle a las personas respecto a la pérdida de sus empleos durante la pandemia, priorizando a las mujeres trabajadoras para “levantar la economía, y crear reformas sociales profundas en pro de la justicia social”.

Finalmente, el Briones aseguró no estar de acuerdo con la propuesta que pretende legalizar la cocaína.