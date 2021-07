El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, presentó hoy la campaña “Postula Seguro” que busca orientar a las personas que están postulando a beneficios del Minvu para no ser engañados por estafadores.

La autoridad, junto a los equipos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizaron un levantamiento en todo el país detectando la presencia de varios grupos de Facebook y Whatsapp, donde falsos funcionarios engañaban a la gente.

Según datos del Minvu, en los últimos 18 meses se reportó un total de 16 casos, en los cuales el principal argumento es la venta de un subsidio habitacional sin postulación, falsos asesores para obtención de subsidio, o personas que aseguran ser trabajadores de Serviu.

El jefe de la cartera aseguró que iniciaron esta campaña porque quieren que las familias en todo Chile que buscan tener una vivienda no sean estafadas. La idea de este decálogo que estará disponible en www.minvu.cl, es que las familias sepan que hacer y que no, para que no tengan que pasar por este tipo de situaciones.

“Hay que decirlo con todas sus letras, esto es una sinvergüenzura y como Ministerio de Vivienda hemos realizado un levantamiento de información a nivel nacional que nos ha permitido contactar a las familias afectadas y poder apoyarlos y orientarlos”, enfatizó Felipe Ward.

Es por eso, que se dieron a conocer 10 recomendaciones del Minvu para educar a las familias interesadas en postular a un programa habitacional y evitar que sean víctimas de este tipo de estafas.

El decálogo “Postula Seguro”, se trata de 10 recomendaciones que entrega el Minvu para evitar que más familias caigan en estafas producto de acciones inescrupulosas por parte de personas que prometen mejoramiento de puntaje de postulación o entrega de subsidios a cambio de dinero.

Es por esto que la campaña invita a las personas a informarse a través de canales oficiales del Minvu y educar a los y las interesadas en postular a un programa habitacional, para así evitar los abusos que afectan a familias o comités de vivienda, que terminan perdiendo los ahorros generados para postular a un programa habitacional.