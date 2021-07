Luego de las declaraciones del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien sostuvo que las personas prontas a jubilarse deberían posponer la fecha para pensionarse y en conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y el exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, ser refirieron a los dichos de Macías y las tacharon de insólito.

Según lo comentó Gallegos, “el fondo E entrega falsa ilusión de estabilidad porque se le llama el fondo más conservador, lo cierto es que no lo es porque invierte en papeles de renta fija que son a largo plazo (…) Si usted tiene inversiones a largo plazo en bonos, es un altísimo riesgo”.

En la misma línea, manifestó que el fondo “cayó violentamente, nunca había pasado en toda la historia del sistema (…) Es una situación gravísima ya no puede ajustarse con parámetros, imagínese a los actuales pensionados con retiro programado. Cuando les hagan el recalculo, tendrán un problema”.

Por su parte , opinó que “la palabra incertidumbre a la hora de jubilar, hoy está en su máxima expresión (…) Las complicaciones que eso significa, de la necesidad de jubilar. Lo que ocurre en las mujeres es más dramático, no solo por el cálculo sino que también con las lagunas previsionales o la disminución”.

“Hoy el Fondo E es dramático, cuando estudias los últimos 12 meses de la AFP es de -9,33% hasta 10,55%. Los fondos van en picada en el minutos que te toca jubilar”, aseguró Sepúlveda. Por aquella acción, la diputada soslayó que se debe finalizar la actuación de las AFP en Chile.

Con respecto a las caídas del Fondo D y E, Gallegos afirmó que no se puede hacer nada ya que el sistema está hecho para que “los riesgos recaigan en los hombros de los afiliados porque antiguamente las AFP tenían que responder por la pérdida de cierto rango, pero eso se modificó”.

“No es justo que esto lo asuman los pensionados, que no tienen ninguna responsabilidad en eso, es algo absurdo que proviene de este concepto individualista que tiene el sistema y ha demostrado su fracaso (…) En el caso de una mujer con $28 mil, no le alcanza para un kilo de pan al día”, agregó.

La diputada Sepúlveda afirmó que estos cambios serían posibles gracias al cambio presidencia y a la reforma a la Constitución se podrá tener un cambio profundo, ya que “las medidas parche no dan más para el sistema“. “Lo hemos pedido reiteradamente en la reforma, pero no hay voluntad política y tampoco de lo Gobiernos. Tiene que ver cómo resguardar los fondos (…) Ahí está lo que ellos plantean como la base económica del país (…) Se ha parchado el sistema a través del Pilar Solidario”, reveló.

En síntesis, el exsuperintendente recalcó que, “hay que ser serios porque está la suerte de nuestros adultos mayores en juego, porque que una autoridad recomiende postergar una jubilación, significa que le recomienda a la gente quedarse en ese fondo (…) Acaba de tramitarse una ley para castigar a los famosos asesores previsionales. Es una contradicción (…) ¿Desde cuándo una autoridad recomienda un proveedor respecto de otro? Es insólito, se han perdido todos los controles en materia del rol de un supervisor“.

