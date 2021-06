En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Locales Nocturnos, Fernando Bórquez, aseguró que el conglomerado dejará que solo personas con su esquema de vacunación completo podrán entrar a los locales ante su eventual apertura.

Esto en el marco de que el próximo 30 de junio vence el plazo del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que rige en el país debido a la crisis sanitaria por COVID-19, lo que debe ser tramitado en los próximos días para prorrogarlo o levantar la medida que contempla principalmente el toque de queda y las fases del plan Paso a Paso.

Ante el complejo escenario, el presidente de la Asociación comentó que “a nosotros nos afecta el toque de queda, nuestros negocios funcionan de noche. Pero además hay una resolución, la 200, que prohíbe expresamente la apertura de pub, cabarets, discoteque, análogos, salas de espectáculos entre otros. Si es que eso no se deroga a nosotros el toque de queda no nos va ni nos viene. Lo ideal sería que ambas cosas pasaran al unísono, que se relajara el toque de queda, y que se permitiera —en condiciones sanitarias razonables— abrir algunas de esas actividades”.

“Hoy a las 20:00 hay que cerrar, por lo tanto la noche se hace poco rentable (…) El dialogo con las autoridades ha sido extraña. A fines del verano estábamos conversando y la cosa veía viento en popa la vacunación tenía esperanza de avanzar bien, y de repente las cifras se dispararon y las conversaciones se detuvieron“, rememoró.

Como ejemplo, Bórquez comenta que hay nuevas tecnologías que ayudan a los espacios cerrados mantener una sanitización óptima para su funcionamiento. Además plantea la situación que se vive actualmente en países europeos o zonas en Estados Unidos donde los centros nocturnos ya están abiertos.

En la misma línea, pero refiriéndose a Chile afirmó que, “la gente no respeta las Cuarentenas, y tampoco los toques de queda. Insistir en medidas que la gente no respeta, y que no tenemos la certeza de que sean sanitariamente las correctas, porque el toque de queda estando los locales cerrados no me parece una medida correcta“.

Tras esto manifestó que, “como asociación determinamos que la gente que iba a poder entrar a los locales asociados a nosotros, tienen que hacerlo con las dos (dosis) de vacunas como un incentivo a que la gente joven se vacune”, esto refiriéndose a un esquema de vacunación completo en los clientes.

