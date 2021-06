El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, tuvo palabras para Joaquín Lavín, abanderado de la UDI, luego de que este último señalara que espera pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Tras votar en la segunda vuelta de gobernadores regionales, Sichel afirmó a la prensa que “la coalición en que yo estoy no tiene candidato hoy en segunda vuelta”.

“Quiero hacer un llamado a la humildad, a muchos a quienes he visto votando y diciendo ‘yo estoy seguro en pasar a segunda vuelta’, ‘esto define la elección presidencial’, devolvámosle a los chilenos su democracia, son ellos quienes deciden, no los partidos, no el acarreo de los votos”, agregó.

En la misma línea, el ex ministro sostuvo que “la sobreinterpretación de los resultados, cuando los chilenos cada día más demuestran que son libres que quieren votar porque quiere, que no le hacen caso a las coaliciones políticas viejas. El mayor respeto para ellos, para que vayan decidiendo”.

“Algo que nos ha demostrado porfiadamente en los últimos años es que no es el analista político ni el político quien decide lo que votan los chilenos o que consecuencias tiene, sino que son los chilenos cuando votan en las urnas, quienes deciden quienes gobiernan y cuando gobiernan”, complementó.

En este sentido, Sichel recalcó que “me refiero a Joaquín Lavín y a todos aquellos que con soberbia terminan diciendo ‘esto va a ser entre yo y no sé quien’, ‘esta elección está ganada’. Yo en general creo, gracias a Dios, que la democracia consisten en que los chilenos elijan, decidan, busquen las alternativas posibles, que elijan los proyectos de futuro”.

“Yo tengo todas las ganas de ganar la primaria y también ganarle la elección presidencial a Daniel Jadue, pero sé que eso no depende de mi grado de soberbia o la antigüedad en el cargo, sino que depende de que tenga mejores ideas para gobernar Chile y que los chilenos confíen en ellas”, sentenció.