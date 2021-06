El Gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, llamó a que las personas adultos mayores, embarazadas y a quienes tengan discapacidades a votar durante la segunda vuelta de gobernadores.

Para esta elección se dispuso el horario preferencial de entre las 14:00 y las 18:00 para que ese sector de la población concurra a votar, ya que históricamente es el periodo donde menos personas van a emitir su sufragio.

La idea es cuidarlos de los contagios de covid-19 y también hacer más expedito el cumplimiento de su deber cívico.

Rubilar señaló que “una vez más estamos anunciando que tanto las personas mayores, las personas con discapacidad y las embarazadas ocupen el horario que se sugiere para ir a votar, este horario entre las 14:00 y las 18:00 horas. ¿Por qué lo recomendamos? Porque es un horario donde las personas que más requieren tengan un espacio para votar de mucho cuidado, protegido y expedito”.

“Para nosotros es muy importante contar con el voto de las personas mayores, porque todo lo que tenemos hoy día, todo lo que hemos logrado, se lo debemos a ellos, que con trabajo han logrado un Chile que hoy podemos mejorar. Su voto siempre ha sido fundamental para nuestro país”, agregó.

La ministra agregó que “es muy relevante decir que pueden asistir acompañados, tienen el derecho al voto asistido. Es un derecho, no es un favor. No es una autorización, es el derecho al voto asistido: a ir con una persona mayor de 18 años de su confianza y en el caso de no tenerla pedirle al presidente de la mesa que lo asista hasta fuera de la cámara secreta, y podrá ayudarlo a doblar el voto y hacer todos los procedimientos necesarios”.

Para votar, se puede realizar con la cédula de identidad o el pasaporte incluso vendidos desde el 1 de octubre en adelante.