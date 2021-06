El precandidato presidencial de Evolución Política (Evópoli), Ignacio Briones, abordó la división que se vive en Chile Vamos tras el apoyo que entregó el Presidente Sebastián Piñera en la última cuenta pública de su actual mandato, al proyecto que permite el matrimonio igualitario.

“La libertad no puede ser solo a medias (…) o creemos en la libertad, o no creemos. No puede ser por parte”, afirmó el abanderado Evópoli.

Ayer el Ejecutivo le puso suma urgencia a la iniciativa, pero el solo anuncio de que eso iba a ocurrir enfureció a un sector oficialista. “No pude seguir viendo el discurso”, señaló una autoridad incluso de La Moneda.

Pero los ojos están puestos en los cuatro abanderados de Chile Vamos que se enfrentarán en julio a las primarias presidenciales: Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN y PRI), Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Sichel (IND).

Este último sería la figura que más se estaría viendo beneficiada con el anuncio del mandatario, según afirman desde el oficialismo. De hecho, hay voces que deslizan que el respaldo del jefe de estado al matrimonio igualitario fue “a propósito”, para hacerle un guiño a Sichel, por sobre la figura de Joaquín Lavín.

El alcalde de Las Condes quedó en una posición complicada, ya que —al ser conservador— se está viendo obligado a transparentar su postura en torno a la iniciativa. Briones cuestionó lo anterior y señaló que “cuando uno lo mira en clave de ‘a quién favorece’ está en clave de vieja política”.

El abanderado de Evópoli fue más allá y apuntó al precandidato Daniel Jadue (PC). “Acá la clave de la vieja política y los nuevos ciclos están en juego. Eso es válido para Lavín y también es válido para Jadue. De alguna manera ambos representan una mirada miope sobre las libertad y la forma de hacer política”.

Briones arremetió y sostuvo que “Jadue puede ser un rostro nuevo, pero tiene ideas que son añejas y que yo creo que no convergen con los nuevos tiempos”.