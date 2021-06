Esta tarde, ante el Congreso Pleno en Valparaíso, el presidente de la República, Sebastián Piñera, comunicó al país su Cuenta Pública, la última de su mandato.

Algunos temas llamaron la atención, como el anuncio de darle urgencia al proyecto de ley que establece el matrimonio igualitario, que actualmente “duerme” en su trámite legislativo.

Pero precisamente esa iniciativa no era parte del borrador “filtrado” del discurso, documento que fue compartido entre grupos de WhatsApp de políticos, parlamentarios o de periodistas, minutos antes de la llegada de Piñera a Valparaíso y que permitía tener una idea de los ejes a tratar.

Aparentemente, lo del matrimonio igualitario fue un secreto bien guardado por Palacio. Dicho anuncio terminó causando molestia entre los sectores más conservadores de Chile Vamos, que se vieron sorprendidos con la inclusión de último minuto.

Otros cambios

No fue la única corrección al borrador. En el pasaje en que Piñera se refirió sobre el proceso de paz en la Araucanía, la versión preliminar señalaba: “Para lograrlo debemos reabrir los caminos del diálogo y encuentro inclusivo entre todos los habitantes de la región, para lo cual contamos con la valiosa colaboración del Centro Noruego Nansen para la Paz y el Diálogo, que tiene una amplia y valiosa experiencia en procesos de diálogo y reencuentros en Chile y en muchos otros países del mundo”.

La versión final fue distinta, sin mencionar al centro noruego: “Para lograrlo debemos reabrir los caminos del diálogo y encuentro inclusivo entre todos los habitantes de la región”.

Luego, el presidente diría: “Anunciamos hoy que crearemos un Fondo de Salud Extraordinario por 2 mil millones de dólares, para financiar la lucha contra el Covid y sus secuelas, fortalecer los servicios y cobertura del Hospital Digital, y reducir las listas de espera, especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías”. Sin embargo, hubo una significativa modificación, ya que el texto tentativo planteaba US$4 mil millones.

En el apartado del “estallido social”, hubo correcciones menores: “Esta ola de violencia también incluyó saqueos, destrucción y quemas de buses, paraderos, mobiliario urbano, supermercados, centros de abastecimiento, locales comerciales y pymes. También atentó contra hospitales, plantas de energía, monumentos nacionales e iglesias. Y lo más doloroso, esa ola de violencia también trajo consigo la pérdida de vida y graves lesiones, incluyendo civiles y más de 5000 carabineros”, planteaba el borrador.

En la versión final se omitió la referencia a la cifra de carabineros heridos: “Y lo más doloroso, también trajo consigo la pérdida de vida y graves lesiones, incluyendo civiles y carabineros”, diría Piñera.

De una omisión, pasamos a un añadido: “Queremos pedir a este Congreso acelerar la aprobación del Estatuto de Protección de Carabineros y la PDI, porque necesitan y merecen esa protección”, esbozaba el borrador, pero el presidente mencionó además a Gendarmería en su discurso.

Diferentes versiones en el segmento “pandemia”

Ya en materia del coronavirus, el presidente Piñera señaló en su alocución:

“Frente a la crisis sanitaria, producto de una pandemia que ha golpeado al mundo entero, nuestra reacción fue decidida y fue oportuna. Adoptamos tempranamente, y con el mejor conocimiento existente en la época, y siguiendo las recomendaciones de los expertos de organismos internacionales y por supuesto la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de los países que nos antecedían, las medidas necesarias para poder combatir mejor este virus”.

En ese pasaje, el presiente omitió una referencia a los expertos nacionales y a la comunidad científica que sí indicaba su discurso en papel: “Adoptamos tempranamente, con el mejor conocimiento existente en cada momento, y siguiendo las recomendaciones de los expertos nacionales y extranjeros, la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y la experiencia de los países que primero debieron enfrentar la pandemia, las medidas necesarias para combatir este virus”.

Más adelante destacó que “implementamos un Sistema de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que nos ha permitido testear, trazar y aislar a millones, cientos o miles de chilenos y además creamos una Red de Residencias Sanitarias en todo Chile”. En ese párrafo dejó en el tintero la frase “para controlar la difusión del virus”, que venía en su discurso.

“Al día de hoy hemos logrado vacunar a más de 8 millones de personas con las dos dosis, lo que representa más del 53% de la población objetivo”, decía el borrador. En la versión final, el presidente optó por incluir las cifras de la primera dosis, del futuro: “Esta semana vamos a llegar a 11 millones de chilenas y chilenos vacunados con una dosis, lo que representa más del 70% de la población objetivo”.

Modificaciones finales

En el apartado económico, en tanto, el borrador indicaba que “durante esta pandemia perdimos dos millones de empleos”. La versión final corrigió la cifra a “más de 1,8 millones de empleos”.

Más adelante, el texto tentativo daba cuenta de un mea culpa: “Algunos sostienen que el Gobierno ha llegado en forma tardía e insuficiente con la ayuda social. Aceptamos las críticas y reconocemos nuestros errores”. En la versión final se omitió la parte en negritas.

El cálculo del tiempo también tuvo recortes. En la versión tentativa se señalaba que “como Gobierno nos quedan casi 10 meses”, pero finalmente Piñera dijo “nos quedan más de 9 meses de mandato”.

Anécdotas del borrador de un discurso, que traía un “checklist” al cierre:

“Plan de Salud OK

Ley Corta Donaciones OK

Agencia Ciberseguridad OK

Ministerio de Seguridad OK

Derecho de Reunión OK

Fiscalía DDHH OK

Plan Impulso Araucanía OK

Fortalecimiento PIRO OK

INDH y Defensoría OK

Nueva Carrera Policial OK”