El toque de queda ha sido una constante durante esta pandemia de covid-19, como uno de los tantos esfuerzos para disminuir la circulación y evitar nuevos contagios.

Esta limitación en el desplazamiento durante la noche está vigente desde 2020 y como se han registrado cambios en los horarios durante este tiempo, es normal que surjan dudas al respecto.

Por este motivo, son comunes preguntas como ¿A qué hora empieza el toque de queda? ¿Hay Metro durante el toque de queda? ¿De cuánto son las multas? ¿Qué hago si debo salir en horario de toque de queda? Aquí en BioBioChile te entregamos las respuestas a estas y otras dudas.

¿A qué hora empieza el toque de queda?

El horario del toque de queda empieza a las 22:00 horas y termina a las 05:00 del día siguiente.

Las mismas horas rigen para todo Chile.

¿Hay Metro durante el toque de queda?

El Metro no está disponible durante el toque de queda. La empresa informó que funciona hasta las 21:00 horas. Mientras que en las mañanas, el servicio se inicia a las 07:00 horas los días sábado.

¿Cuál es el horario del Transantiago los sábados?

Los días sábado los buses Red funcionan desde las 08:00 hasta las 00:00 horas.

Puedes revisar los horarios del Metro y el Transantiago aquí.

¿De cuánto son las multas si salgo durante el toque de queda?

Las multas por salir sin salvoconducto en horario de toque de queda son bastante altas. Van desde las 20 UTM hasta las 200 UTM, es decir, que tendrías que desembolsar entre 1.035.960 y 10.359.600 pesos.

El monto de la multa depende de si es primera vez que te sorprenden o si eres reincidente. Además de otras circunstancias agravantes.

¿Qué hago si debo salir durante el toque de queda?

Si debes salir durante el toque de queda hay cuatro salvoconductos disponibles en la Comisaría Virtual. Son los siguientes:

1.- Salvoconducto colectivo para servicios esenciales: Tiene una validez máxima de 15 días y debe solicitarlo un representante de la empresa donde te desempeñas. A esta persona le pedirán tu nombre completo, fecha de nacimiento y RUT.

2.- Salvoconducto individual de mudanza: Tiene una validez de 24 horas si te vas a cambiar de casa dentro de la misma región, y de 48 horas si debes trasladarte a otra región del país.

3.- Salvoconducto individual para tratamientos médicos: Con este permiso puedes trasladarte hasta un centro o servicio médico.

4.- Salvoconducto individual para trámites funerarios de un familiar directo: Este documento tiene una validez de cinco horas si el funeral es en la misma región en que te encuentras. Pero en caso de que debas viajar a otra parte del país, su duración es de 24 horas.

¿Qué pasa con la gente en situación de calle?

Tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas deben seguir un protocolo especial respecto de las personas en situación de calle.

Lo anterior, debido a que al tratarse de gente que no tiene un hogar donde pasar la noche, no puede ser multada ni detenida por estar en la vía pública en horario de toque de queda. No obstante, sí se puede fiscalizar a estas personas.

¿Hasta cuándo tendremos toque de queda?

Si bien el decreto que rige el actual toque de queda estará vigente sólo hasta el 30 de junio, existe la posibilidad de que sea prorrogado por las autoridades, dependiendo de la situación de la pandemia.